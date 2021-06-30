Блінкен заявив, що США захищатимуть свої інтереси у разі агресивних дій РФ
США прагнуть стабільних відносин з Росією, але якщо Кремль продовжить поводитися агресивно, Штати залишають за собою право на нові санкції
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, йдеться у пресрелізі Державного департменту, передає Укрінформ.
"Якщо Росія вирішить вдатися до необдуманих чи агресивних дій, ми відповімо. Ми відстоюватимемо свої інтереси та цінності", - розповів Блінкен.
Він нагадав, що адміністрація Байдена вже демонструвала реакцію: зокрема, на спроби втручання у вибори, кібератаки, спробу отруїти Навального.
"З боку Сполучених Штатів була чітка й потужна реакція, наприклад, у вигляді санкцій. І багато з них були запроваджені в координації з європейськими партнерами, Канадою, Великою Британією тощо",- підкреслив держсекретар.
- Державний департамент США рекомендував своїм громадянам не здійснювати поїздок до Росії.
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