Блінкен заявив, що США захищатимуть свої інтереси у разі агресивних дій РФ

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, йдеться у пресрелізі Державного департменту, передає Укрінформ.

"Якщо Росія вирішить вдатися до необдуманих чи агресивних дій, ми відповімо. Ми відстоюватимемо свої інтереси та цінності", - розповів Блінкен.

Він нагадав, що адміністрація Байдена вже демонструвала реакцію: зокрема, на спроби втручання у вибори, кібератаки, спробу отруїти Навального.

"З боку Сполучених Штатів була чітка й потужна реакція, наприклад, у вигляді санкцій. І багато з них були запроваджені в координації з європейськими партнерами, Канадою, Великою Британією тощо",- підкреслив держсекретар.

Державний департамент США рекомендував своїм громадянам не здійснювати поїздок до Росії.