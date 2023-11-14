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"Близькі друзі": в Instagram тепер можна створювати публікації, які побачить обмежене коло підписників

14 листопада, 2023 вiвторок
20:43
Технології

У Instagram з'явилась можливість публікувати пости та Reels для обмеженого кола близьких друзів - раніше ця функція була доступна тільки для Сторіз

Про це пише TechCrunch.

Перш ніж поділитися дописом або роликом, користувачі можуть натиснути на параметр "Аудиторія" та вибрати звідти свій список "близьких друзів". Коли пост з’явиться в стрічках "близьких друзів", він буде позначений зеленою зірочкою, подібно до того, як відображаються Сторіз для обмеженого кола користувачів.

Список "близьких друзів" залишатиметься однаковим для всіх типів публікацій. Коментарі та лайки на публікаціях також зможуть бачити тільки обрані користувачі.

"Ми знаємо, що наша спільнота вже використовує "близьких друзів" як вільний від тиску простір для спілкування з людьми, які мають найбільше значення. Ми сподіваємося, що нововведення відкриває більше способів бути незалежними в Instagram", - йдеться в заяві платформи

Видання наголошує, що для творців функція "близькі друзі" відкриває ще один потенційний спосіб отримання доходу, адже вони тепер матимуть можливість монетизувати ексклюзивний вміст на платформі.

Світ
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