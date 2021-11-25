Близько 11% українців зіштовхувались зі спробами підкупу на виборах, 64,5% не готові "продати" свій голос за жодних обставин, - опитування

Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.



За даними соціологів, частіше про спроби підкупу заявляли виборці з неповною середньою освітою (14%) і респонденти, які проживають у сільській місцевості, та жителі Західної України (14,4%).



64,5% респондентів заявили, що за жодних обставин не готові продати свій голос, а 54% опитаних зазначили, що будь-яка пропозиція грошей буде неприйнятною як мотивування виборців продати свій голос.



Проте респонденти, які вважають продаж голосу реалістичним, називають порівняно невеликі суми: 12% опитаних назвали суми менше 500 грн, ще 6% - від 500 до 1000 грн, 3,4% - від 1000 до 2000 грн, 1,3% - від 2000 до 5000 грн. Ще 3,5% респондентів сказали, що така сума має становити понад 5000 грн.



Серед 25% громадян, які потенційно готові продати свій голос, найпопулярнішою опцією є варіант "проголосувати за того кандидата/партію, які й так подобаються, але й отримати за це гроші".



18% респондентів зазначили, що все залежить від конкретних обставин, а 13% - висловили готовність продати голос, якщо будуть упевнені, що це не призведе до проблем чи негативних наслідків для них особисто. 8,5% відповіли, що погодяться у тому разі, якщо їх попросять про це люди, яким вони довіряють, а 6,3% - висловили згоду продати голос за винагороду "справедливого" розміру.



Більшість респондентів, на запитання стосовно того, чому виборці погоджуються отримати гроші чи іншу матеріальну винагороду від кандидата/партії в обмін на підтримку на виборах, відповіли, що причина в тому, що люди бідні, а це додаткова можливість підзаробити (82,5%).



Ще 65% згадали про те, що людям все одно, за кого голосувати, якщо пропонують гроші. Так само більше половини (56%) зазначили, що люди хоч і беруть гроші, але голосують самостійно, а 37% вважають, що люди не хочуть відмовляти у проханні друзям, знайомим, родичам, сусідам, керівництву, колегам.



З 22 жовтня по 12 листопада КМІС провів опитування методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на замовлення громадянської мережі "ОПОРА".



Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників близьких до 50%, 2,1% - для показників близьких до 25%, 1,5% - для показників близьких до 10%.