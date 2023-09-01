Близько 160 тисяч українських школярів мають статус ВПО: історія маленької киянки, яка цього року вимушено пішла до школи у Львові

Історія маленької киянки, яка цього року вимушено пішла до школи у Львові - у нашому матеріалі



Ярослава - переселенка з Києва. Разом зі своєю мамою була змушена тікати від війни. Мати дівчинки Оксана разом з дитиною знайшла собі прихисток у Львові.



"Ми готуємося до школи. Дитина піде в перший клас перший раз і ми ВПО. Добре, що у нас в цьому році є можливість піти в школу, а не навчатись онлайн, як прийняло рішення більшість шкіл, це дуже важливо для дитини піти саме в очну школу", розповідає мама Ярослави Оксана.

Перший клас - це стрес для дитини, бо вона вона потрапляє в нове середовище , знайомиться з новими дітьми та новими дорослими, вчителями. Батько Ярослави служить у війську захищаючи нашу державу. Родина сумує, бо зараз його немає поруч.

"Я боюся йти до школи. Не знаю чого, але боюсь. Це щось нове для мене. Дуже сумую за татом. Я б дуже хотіла щоб він був сьогодні і повів мене в перший клас", - каже маленька Ярослава.



Оксана додала, що чоловік завжди намагається знайти можливість поговорити з сімʼєю



"Дуже хочеться щоб він був з нами. Донька за ним дуже скучає, не пропускаючи ні одного вечора він знаходить можливість вийти на зв'язок. Хоч телефон, хоч смс, але він щодня намагається з нами звʼязатись", - каже Оксана

Ярослава має велику родину. Дівчинці подарували нові речі до школи: рюкзак, канцелярія та сукню.



"Цей портфель мені подарувала сестричка Ніка, вона з бабусею живе в Херсоні. Ланч бокс та плаття надіслав мій дід. Він проживає в Києві. Разом з мамою ми купували олівці та фарби", - відзвітувала маленька Ярослава.



Для першокласників 33 школи Львова не проводили масштабних святкувань. Натомість провели вступний урок, де діти мали можливість познайомитись з однокласниками та вчителям. Також куратори відвели свої класи до церкви.