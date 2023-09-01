Близько 160 тисяч українських школярів мають статус ВПО: історія маленької киянки, яка цього року вимушено пішла до школи у Львові
Цього року в Україні очікується близько 340 тисяч першокласників. Про це повідомив заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко. Також за даними міністерства, близько 160 тисяч українських школярів мають статус ВПО.
Історія маленької киянки, яка цього року вимушено пішла до школи у Львові - у нашому матеріалі
Ярослава - переселенка з Києва. Разом зі своєю мамою була змушена тікати від війни. Мати дівчинки Оксана разом з дитиною знайшла собі прихисток у Львові.
"Ми готуємося до школи. Дитина піде в перший клас перший раз і ми ВПО. Добре, що у нас в цьому році є можливість піти в школу, а не навчатись онлайн, як прийняло рішення більшість шкіл, це дуже важливо для дитини піти саме в очну школу", розповідає мама Ярослави Оксана.
Перший клас - це стрес для дитини, бо вона вона потрапляє в нове середовище , знайомиться з новими дітьми та новими дорослими, вчителями. Батько Ярослави служить у війську захищаючи нашу державу. Родина сумує, бо зараз його немає поруч.
"Я боюся йти до школи. Не знаю чого, але боюсь. Це щось нове для мене. Дуже сумую за татом. Я б дуже хотіла щоб він був сьогодні і повів мене в перший клас", - каже маленька Ярослава.
Оксана додала, що чоловік завжди намагається знайти можливість поговорити з сімʼєю
"Дуже хочеться щоб він був з нами. Донька за ним дуже скучає, не пропускаючи ні одного вечора він знаходить можливість вийти на зв'язок. Хоч телефон, хоч смс, але він щодня намагається з нами звʼязатись", - каже Оксана
Ярослава має велику родину. Дівчинці подарували нові речі до школи: рюкзак, канцелярія та сукню.
"Цей портфель мені подарувала сестричка Ніка, вона з бабусею живе в Херсоні. Ланч бокс та плаття надіслав мій дід. Він проживає в Києві. Разом з мамою ми купували олівці та фарби", - відзвітувала маленька Ярослава.
Для першокласників 33 школи Львова не проводили масштабних святкувань. Натомість провели вступний урок, де діти мали можливість познайомитись з однокласниками та вчителям. Також куратори відвели свої класи до церкви.
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