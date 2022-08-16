Близько 1,8 тис. км/год. American Airlines замовила 20 надзвукових літаків
Найбільша американська авіакомпанія уклала угоду про покупку 20 надзвукових пасажирських літаків, які почнуть виготовляти лише у 2024 році
Про це компанія American Airlines повідомляє на своїй сторінці.
Йдеться про перспективний проект під назвою Overture. Boom Supersonic розраховує розпочати виготовлення літаків у 2024 році, а перший політ виконати у 2026-му. American Airlines розраховує, що лайнер почне виконувати пасажирські рейси до 2029 року.
Раніше про покупку таких самих 15 надзвукових авіалайнерів оголосила авіакомпанія United Airlines.
Літак Overture може стати першим надзвуковим авіалайнером після британо-французького "Конкорду" та радянського Ту-144.
Boom Supersonic стверджує, що її літак буде вдвічі швидшими від будь-якого пасажирського лайнера, які зараз виконують регулярні рейси. Згідно з проектом, його крейсерська швидкість — 1,7 Маха (приблизно 1800 кілометрів на годину), висота польоту — понад 18 кілометрів, дальність польоту — трохи менша за вісім тисяч кілометрів.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.07
Купівля 39.07Продаж 39.91
-
EUR
Купівля 39.5Продаж 40.66
- Актуальне
- Важливе