Про це компанія American Airlines повідомляє на своїй сторінці.

Йдеться про перспективний проект під назвою Overture. Boom Supersonic розраховує розпочати виготовлення літаків у 2024 році, а перший політ виконати у 2026-му. American Airlines розраховує, що лайнер почне виконувати пасажирські рейси до 2029 року.

Раніше про покупку таких самих 15 надзвукових авіалайнерів оголосила авіакомпанія United Airlines.

Літак Overture може стати першим надзвуковим авіалайнером після британо-французького "Конкорду" та радянського Ту-144.

Boom Supersonic стверджує, що її літак буде вдвічі швидшими від будь-якого пасажирського лайнера, які зараз виконують регулярні рейси. Згідно з проектом, його крейсерська швидкість — 1,7 Маха (приблизно 1800 кілометрів на годину), висота польоту — понад 18 кілометрів, дальність польоту — трохи менша за вісім тисяч кілометрів.

American Airlines agreed to buy 20 planes from Boom Supersonic, betting on the future of an ultra-fast plane that is still years away https://t.co/ylxj8rkC90 — The Wall Street Journal (@WSJ) August 16, 2022

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb