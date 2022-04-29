Близько 23 тис. військових, 986 танків, 189 літаків і 435 систем артилерії: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за час повномасштабної війни проти України

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.



За час повномасштабної війни проти України РФ орієнтовно втратила:

особового складу - близько 23 тис. військових;

танків - 986 од.;

бойових броньованих машин - 2418 од.;

артилерійських систем - 435 од.;

РСЗВ - 151 од.;

засобів ППО - 73 од.;

літаків - 189 од.;

гелікоптерів - 155 од.;

автомобільної техніки - 1695 од.;

кораблів/катерів - 8 од.;

цистерн із ПММ - 76 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 229 од.;

спеціальної техніки - 31 од.;

пускових установок ОТРК/ТРК - 4 од.

Упродовж 28 квітня найбільші втрати росіяни мали на Ізюмському напрямку. Дані уточнюють.

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