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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Близько 23 тис. військових, 986 танків, 189 літаків і 435 систем артилерії: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за час повномасштабної війни проти України

Близько 23 тис. військових, 986 танків, 189 літаків і 435 систем артилерії: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за час повномасштабної війни проти України

29 квітня, 2022 п'ятниця
10:36
війна з Росією знищена ворожа техніка

З 24 лютого до 29 квітня росіяни втратили в Україні близько 23 тис. військових, 2418 бронемашин, 986 танків, 435 систем артилерії, 229 безпілотників і 189 літаків

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

За час повномасштабної війни проти України РФ орієнтовно втратила:

  • особового складу - близько 23 тис. військових; 
  • танків - 986 од.;
  • бойових броньованих машин - 2418 од.;
  • артилерійських систем - 435 од.;
  • РСЗВ - 151 од.;
  • засобів ППО - 73 од.;
  • літаків - 189 од.;
  • гелікоптерів - 155 од.;
  • автомобільної техніки - 1695 од.;
  • кораблів/катерів - 8 од.;
  • цистерн із ПММ - 76 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 229 од.;
  • спеціальної техніки - 31 од.;
  • пускових установок ОТРК/ТРК - 4 од.
Упродовж 28 квітня найбільші втрати росіяни мали на Ізюмському напрямку. Дані уточнюють.

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