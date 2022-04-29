Близько 23 тис. військових, 986 танків, 189 літаків і 435 систем артилерії: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
З 24 лютого до 29 квітня росіяни втратили в Україні близько 23 тис. військових, 2418 бронемашин, 986 танків, 435 систем артилерії, 229 безпілотників і 189 літаків
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
За час повномасштабної війни проти України РФ орієнтовно втратила:
- особового складу - близько 23 тис. військових;
- танків - 986 од.;
- бойових броньованих машин - 2418 од.;
- артилерійських систем - 435 од.;
- РСЗВ - 151 од.;
- засобів ППО - 73 од.;
- літаків - 189 од.;
- гелікоптерів - 155 од.;
- автомобільної техніки - 1695 од.;
- кораблів/катерів - 8 од.;
- цистерн із ПММ - 76 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 229 од.;
- спеціальної техніки - 31 од.;
- пускових установок ОТРК/ТРК - 4 од.
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