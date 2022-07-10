Близько 30 одиниць зенітних установок Gepard можуть прибути до України вже в липні, - Der Spiegel
Німеччина розв'язала проблему з постачанням боєприпасів для самохідних зенітних установок Gepard. Тепер Україна може отримати перші 30 установок вже в липні
Про це повідомляє Der Spiegel.
Німецький уряд обіцяв Gepard Україні ще навесні, проте в Німеччині не вистачало боєприпасів - в країні було лише 60 тисяч 35-мм снарядів. Швейцарія, яка виробляла такі боєприпаси, заблокувала їхню передачу Україні. Зрештою німецький уряд знайшов постачальника в Норвегії. Він пообіцяв надати необхідну кількість снарядів для автоматичних гармат Oerlikon, які стоять на Gepard.
Снаряди випробують на полігонах Бундесверу вже наступного тижня. Якщо проблем не виникне, то близько 30 одиниць Gepard поїдуть до України вже в липні.
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- 4 липня Шольц відповів на звинувачення у недостатній військовій допомозі Україні. За його словами, Німеччина постачає стільки зброї, скільки може.
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