Близько 33 800 військових, 1477 танків, 238 РСЗВ і 749 артсистем: які втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
З 24 лютого до 20 червня Росія втратила близько 33 800 військових, 3 588 бронемашин, 1 477 танків і 749 систем артилерії
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила:
- особового складу - близько 33 800 (+200) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 1477 (+9) од.;
- бойових броньованих машин ‒ 3588 (+11) од.;
- артилерійських систем – 749 (+4) од.;
- РСЗВ (реактивних систем залпового вогню) - 238 (+3) од.;
- засоби ППО - 98 (+0) од.;
- літаків – 216 (+0) од.;
- гелікоптерів – 181 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 601 (+3);
- крилаті ракети - 130 (+0);
- кораблі /катери - 14 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2527 (+4) од.;
- спеціальна техніка - 55 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.46
Купівля 34.46Продаж 35.33
-
EUR
Купівля 35.94Продаж 37.22
- Актуальне
- Важливе