Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила:

особового складу - близько 33 800 (+200) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1477 (+9) од.;

бойових броньованих машин ‒ 3588 (+11) од.;

артилерійських систем – 749 (+4) од.;

РСЗВ (реактивних систем залпового вогню) - 238 (+3) од.;

засоби ППО - 98 (+0) од.;

літаків – 216 (+0) од.;

гелікоптерів – 181 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 601 (+3);

крилаті ракети - 130 (+0);

кораблі /катери - 14 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 2527 (+4) од.;

спеціальна техніка - 55 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

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