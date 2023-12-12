Близько 350 українців отримали звання Героя України за час повномасштабної війни з РФ

Про це повідомляє СтратКом Збройних Сил України.

"Близько 350 українців отримали звання Героя України за час широкомасштабного вторгнення", - йдеться у повідомленні.



Водночас точне число невідоме, адже кілька указів про присвоєння нагороди були таємними.

У СтратКомі ЗСУ додали, що загалом за останні два роки звання Героя отримало майже удвічі більше українців, ніж за 2014-2021 роки, та більше, ніж за всі попередні роки Незалежності.