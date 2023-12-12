Близько 350 українців отримали звання Героя України за час повномасштабної війни з РФ
Від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів звання Героя України вручили близько 350 українцям
Про це повідомляє СтратКом Збройних Сил України.
"Близько 350 українців отримали звання Героя України за час широкомасштабного вторгнення", - йдеться у повідомленні.
Водночас точне число невідоме, адже кілька указів про присвоєння нагороди були таємними.
У СтратКомі ЗСУ додали, що загалом за останні два роки звання Героя отримало майже удвічі більше українців, ніж за 2014-2021 роки, та більше, ніж за всі попередні роки Незалежності.
- Раніше президент України Володимир Зеленський пообіцяв житло всім, хто отримав звання Героя України від початку війни.
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