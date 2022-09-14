English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Близько 350 військових, 11 систем артилерії, 2 літаки та 2 гелікоптери: втрати РФ у війні проти України за добу

Близько 350 військових, 11 систем артилерії, 2 літаки та 2 гелікоптери: втрати РФ у війні проти України за добу

14 вересня, 2022 середа
09:29
війна з Росією Втрати окупантів

З 24 лютого до 14 вересня росіяни втратили близько 53 650 військових, 2180 танків, 908 безпілотників, 246 літаків і 215 гелікоптерів

Про це повідомив Генштаб ЗСУ в телеграмі.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ орієнтовно втратила:

  • особового складу - близько 53650 (+350) окупантів
  • танків - 2180 (+5) од.
  • бойових броньованих машин - 4665 (+3) од.
  • артилерійських систем - 1290 (+11) од.
  • реактивних систем залпового вогню - 311 (+0) од.
  • засобів ППО - 167 (+2) од.
  • літаків - 246 (+2) од.
  • гелікоптерів - 215 (+2) од.
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 908 (+4) од.
  • крилатих ракет - 233 (+0) од.
  • кораблів/катерів - 15 (+0) од.
  • автомобільної техніки й автоцистерн - 3501 (+32) од.
  • спеціальної техніки - 120 (+3) од.

Упродовж 13 вересня найбільших втрат росіяни зазнали Харківському та Донецькому напрямках.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
Росія
Донеччина
окупанти
Харківщина
Військові новини
Вбиті росіяни
Читайте також:
Тетяна Томіліна
12 вересня, 2022 понедiлок
У квартирі херсонської колаборантки-"ректорки" університету пролунав вибух, - ЗМІ
Дмитро Медведєв
12 вересня, 2022 понедiлок
"Це лише дитяча розминка": Медведєв відреагував на заяву Зеленського про неприпустимість ультиматумів РФ
Валерій Чалий
13 вересня, 2022 вiвторок
Війна в Україні може скінчитися не перемовинами, РФ просто оголосить закінчення "спецоперації", - дипломат Чалий
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.78
    Купівля 39.78
    Продаж 40.65
  • EUR
    Купівля 39.72
    Продаж 40.9
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
14 вересня
09:51
Оновлено
Миколаїв
Росіяни обстріляли Миколаїв: пошкоджено будинки, є загиблі й поранені
09:36
Угорщина
У МЗС Угорщини розраховують, що Європа "замерзне" та послабить санкції проти РФ
09:30
Курс валют сьогодні: євро і злотий ростуть у ціні
09:04
Путін
Путін вже готовий визнати та прийняти поразку РФ у війні з Україною, - ISW
09:02
Донеччина обстріл
На Донеччині росіяни за добу вбили 5 цивільних, поранили ще 16
08:35
Наслідки російського обстрілу Нікопольського району
Росіяни випустили 75 снарядів по Нікопольському району: пошкоджено будинки, газогони й лінії електропередачі
08:31
БПЛА
Росія почала використовувати в Україні іранські безпілотники, - британська розвідка
08:10
поранений окупант
Росія намагається поповнити втрати у війні рецидивістами, наркоманами та алкоголіками, - Генштаб ЗСУ
08:00
Огляд
Українці з вибору
Українці з вибору: хто з відомих людей обрав українську мову, відкинувши російську
07:47
окупанти
У містах та селах Херсонщини окупанти розквартировуються у домівках місцевих, - Генштаб ЗСУ
07:20
ЗСУ на фронті
Українське військо успішно відбило атаки РФ біля Авдіївки, Водяного, Спірного, Майорська й Веселої Долини
07:11
Австрія
Австрія побудує в Україні три медзаклади на €600 млн
07:01
Інтерв’ю
Юлія Мала
Юлія Мала: Після цієї війни я буду набагато більше цінувати час, проведений зі своєю сім’єю
07:01
Мар’ян Швед
"Шахтар" - "Селтік": де та коли дивитись матч Ліги чемпіонів
06:47
Пентагон
Пентагон: Успішний контрнаступ ЗСУ став несподіванкою для РФ
06:20
Байден
Байден відреагував на успіхи ЗСУ на фронті: досягли значного прогресу, але попереду ще довгий шлях
06:01
Шахтар, Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій середи
05:56
Кислиця
Кислиця: Ця сесія Генасамблеї ООН має покласти край безкарності Росії
05:28
Футболісти "Ліверпуля" у матчі Ліги чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати всіх матчів вівторка
05:10
король Карл ІІІ
"О Боже, ненавиджу це", - король Карл III розлютився через перову ручку
04:36
Крилата ракета
РФ різко збільшила кількість крилатих ракет у Чорному морі
03:31
Херсон
ЗСУ знищили 3 пункти управління окупантів у Херсоні та області 
02:57
Су-24
Українські зенітники збили російський бомбардувальник Су-24М та гелікоптер Мі-8
02:37
російська авіація
Росія завдала 18 авіаударів по ЗСУ на Півдні
01:55
СБУ. Ілюстрація
На Одещині виявили колаборантів, які агітували за РФ
00:44
"Байєр" - "Атлетико", Ліга чемпіонів
"Байєр" несподівано переміг "Атлетико" в ЛЧ
00:41
Політична корупція Росії
З 2014 року Росія витратила щонайменше $300 млн на підкуп політиків у всьому світі – CNN
00:31
"Баварія" - "Барселона", Ліга чемпіонів
"Баварія" впевнено перемогла "Барсу" у центральному матчі вечора Ліги чемпіонів
00:20
Біолабораторії в Україні
"Військово-біологічна діяльність". Росія повернулася до старих фейків про біолабораторії США в Україні
00:19
Дмитро Медведєв
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 13 вересня
00:07
Валерій Залужний
Високо оцінили ЗСУ. Залужний поговорив з керівником сил НАТО в Європі Каволі та головою об’єднаного комітету начальників штабів США Міллі
2022, вiвторок
13 вересня
23:49
в'язниця
Били струмом. Росіяни влаштували катівню у Балаклії
23:20
Азербайджанські війська
Країни ОДКБ не стали на захист Вірменії у конфлікті з Азербайджаном – лише висловили співчуття і створили "робочу групу"
23:11
Ексклюзив
Вірмено-азербайджанський кордон
Азербайджан та РФ є головними вигодонабувачами від тиску на Вірменію, - експерт-міжнародник Куса
23:04
Ольга Стефанішина
Стефанішина розповіла про спроби росіян почати переговори після контрнаступу України
23:00
королева Єлизавета ІІ
Заповіт королеви Великої Британії Єлизавети II засекретять на 90 років
22:52
ЄС
Врегулювання військового конфлікту. Вірменію та Азербайджан відвідає спецпредставник ЄС
22:41
ЗСУ
Ми бачимо початок третьої фази війни, коли Росія перейде до оборони, а Україна наступатиме, — польський експерт
22:25
Окупанти
Окупанти втікають з Мелітополя до Криму, - мер Федоров
22:23
"Стабілізаційні заходи завершено в районах загальною площею понад 4 тисячі квадратних кілометрів": Зеленський прокоментував ситуацію на деокупованих територіях
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV