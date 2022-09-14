Про це повідомив Генштаб ЗСУ в телеграмі.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ орієнтовно втратила:

особового складу - близько 53650 (+350) окупантів

танків - 2180 (+5) од.

бойових броньованих машин - 4665 (+3) од.

артилерійських систем - 1290 (+11) од.

реактивних систем залпового вогню - 311 (+0) од.

засобів ППО - 167 (+2) од.

літаків - 246 (+2) од.

гелікоптерів - 215 (+2) од.

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 908 (+4) од.

крилатих ракет - 233 (+0) од.

кораблів/катерів - 15 (+0) од.

автомобільної техніки й автоцистерн - 3501 (+32) од.

спеціальної техніки - 120 (+3) од.

Упродовж 13 вересня найбільших втрат росіяни зазнали Харківському та Донецькому напрямках.

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