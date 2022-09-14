Близько 350 військових, 11 систем артилерії, 2 літаки та 2 гелікоптери: втрати РФ у війні проти України за добу
З 24 лютого до 14 вересня росіяни втратили близько 53 650 військових, 2180 танків, 908 безпілотників, 246 літаків і 215 гелікоптерів
Про це повідомив Генштаб ЗСУ в телеграмі.
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ орієнтовно втратила:
- особового складу - близько 53650 (+350) окупантів
- танків - 2180 (+5) од.
- бойових броньованих машин - 4665 (+3) од.
- артилерійських систем - 1290 (+11) од.
- реактивних систем залпового вогню - 311 (+0) од.
- засобів ППО - 167 (+2) од.
- літаків - 246 (+2) од.
- гелікоптерів - 215 (+2) од.
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 908 (+4) од.
- крилатих ракет - 233 (+0) од.
- кораблів/катерів - 15 (+0) од.
- автомобільної техніки й автоцистерн - 3501 (+32) од.
- спеціальної техніки - 120 (+3) од.
Упродовж 13 вересня найбільших втрат росіяни зазнали Харківському та Донецькому напрямках.
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