Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Орієнтовні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять:

близько 38750 (+200) окупантів;

танків - 1700 (+9) од.;

бойових броньованих машин - 3905 (+13) од.;

артилерійських систем - 856 (+5) од.;

реактивних систем залпового вогню - 250 (+2) од.;

засобів ППО - 113 (+0) од.;

літаків - 221 (+1) од.;

гелікоптерів - 188 (+0) од.;

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 703 (+10) од.;

крилатих ракет - 167 (+0) од.;

кораблів/катерів - 15 (+0) од.;

автомобільної техніки й автоцистерн - 2775 (+8) од.;

спеціальної техніки - 70 (+0) од.

Упродовж 19 липня найбільших втрат Росія зазнала на Бахмутському напрямку.

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