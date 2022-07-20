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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Близько 38 750 військових, 1700 танків і 221 літак: втрати РФ за час повномасштабної війни проти України

Близько 38 750 військових, 1700 танків і 221 літак: втрати РФ за час повномасштабної війни проти України

20 липня, 2022 середа
09:41
війна з Росією втрати окупантів

З 24 лютого до 20 липня окупанти втратили близько 38 750 військових, 1700 танків, 703 безпілотники та 221 літак

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Орієнтовні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять:

  • близько 38750 (+200) окупантів;
  • танків - 1700 (+9) од.;
  • бойових броньованих машин - 3905 (+13) од.;
  • артилерійських систем - 856 (+5) од.;
  • реактивних систем залпового вогню - 250 (+2) од.; 
  • засобів ППО - 113 (+0) од.;
  • літаків - 221 (+1) од.;
  • гелікоптерів - 188 (+0) од.;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 703 (+10) од.;
  • крилатих ракет - 167 (+0) од.;
  • кораблів/катерів - 15 (+0) од.;
  • автомобільної техніки й автоцистерн - 2775 (+8) од.;
  • спеціальної техніки - 70 (+0) од.

Упродовж 19 липня найбільших втрат Росія зазнала на Бахмутському напрямку.

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Україна
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ЗСУ
окупанти
Бахмут
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