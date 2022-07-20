Близько 38 750 військових, 1700 танків і 221 літак: втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
З 24 лютого до 20 липня окупанти втратили близько 38 750 військових, 1700 танків, 703 безпілотники та 221 літак
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Орієнтовні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять:
- близько 38750 (+200) окупантів;
- танків - 1700 (+9) од.;
- бойових броньованих машин - 3905 (+13) од.;
- артилерійських систем - 856 (+5) од.;
- реактивних систем залпового вогню - 250 (+2) од.;
- засобів ППО - 113 (+0) од.;
- літаків - 221 (+1) од.;
- гелікоптерів - 188 (+0) од.;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 703 (+10) од.;
- крилатих ракет - 167 (+0) од.;
- кораблів/катерів - 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки й автоцистерн - 2775 (+8) од.;
- спеціальної техніки - 70 (+0) од.
Упродовж 19 липня найбільших втрат Росія зазнала на Бахмутському напрямку.
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