Близько 400 окупантів, 28 бронемашин, 9 танків і гелікоптер: втрати РФ за добу
З 24 лютого до 22 вересня окупанти втратили 55 510 військових, 2236 танків, 1341 систему артилерії, 941 безпілотник і 218 гелікоптерів
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.Орієнтовні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять:
- особового складу - близько 55 510 (+400) окупантів
- танків - 2236 (+9) од.
- бойових броньованих машин - 4776 (+28) од.
- артилерійських систем - 1341 (+1) од.
- реактивних систем залпового вогню - 318 (+0) од.
- засобів ППО - 169 (+1) од.
- літаків - 253 (+0) од.
- гелікоптерів - 218 (+1) од.
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 941 (+9) од.
- крилатих ракет - 240 (+1) од.
- кораблів/катерів - 15 (+0) од.
- автомобільної техніки й автоцистерн - 3630 (+20) од.
- спеціальної техніки - 125 (+0) од
Упродовж 21 вересня найбільших втрат росіяни зазнали на Донецькому та Краматорському напрямках.
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