Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці. Орієнтовні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять:

особового складу - близько 55 510 (+400) окупантів

танків - 2236 (+9) од.

бойових броньованих машин - 4776 (+28) од.

артилерійських систем - 1341 (+1) од.

реактивних систем залпового вогню - 318 (+0) од.

засобів ППО - 169 (+1) од.

літаків - 253 (+0) од.

гелікоптерів - 218 (+1) од.

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 941 (+9) од.

крилатих ракет - 240 (+1) од.

кораблів/катерів - 15 (+0) од.

автомобільної техніки й автоцистерн - 3630 (+20) од.

спеціальної техніки - 125 (+0) од

Упродовж 21 вересня найбільших втрат росіяни зазнали на Донецькому та Краматорському напрямках.

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