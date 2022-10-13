Близько 420 окупантів, 33 безпілотники та 6 гелікоптерів: втрати РФ в Україні за добу
З 24 лютого до 13 жовтня окупанти втратили близько 63,8 тис. військових, 5167 бронемашин, 1182 дрони та 240 гелікоптерів
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Орієнтовні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять:
- особового складу - близько 63,8 тис. (+420) окупантів;
- танків - 2511 (+6) од.
- бойових броньованих машин - 5167 (+11) од.
- артилерійських систем - 1556 (+17) од.
- реактивних систем залпового вогню - 357 (+2) од.
- засобів ППО - 183 (+0) од.
- літаків - 268 (+0) од.
- гелікоптерів - 240 (+6) од.
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 1182 (+33) од.
- крилатих ракет - 316 (+0) од.
- кораблів/катерів - 16 (+0) од.
- автомобільної техніки й автоцистерн - 3935 (+9) од.
- спеціальної техніки - 140 (+0) од.
Упродовж 12 жовтня найбільших втрат росіяни зазнали на Краматорському та Криворізькому напрямках.
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