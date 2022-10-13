Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Орієнтовні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять:

особового складу - близько 63,8 тис. (+420) окупантів;

танків - 2511 (+6) од.

бойових броньованих машин - 5167 (+11) од.

артилерійських систем - 1556 (+17) од.

реактивних систем залпового вогню - 357 (+2) од.

засобів ППО - 183 (+0) од.

літаків - 268 (+0) од.

гелікоптерів - 240 (+6) од.

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 1182 (+33) од.

крилатих ракет - 316 (+0) од.

кораблів/катерів - 16 (+0) од.

автомобільної техніки й автоцистерн - 3935 (+9) од.

спеціальної техніки - 140 (+0) од.

Упродовж 12 жовтня найбільших втрат росіяни зазнали на Краматорському та Криворізькому напрямках.

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