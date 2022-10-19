Близько 430 окупантів, 10 дронів, засіб ППО й літак: втрати РФ у війні проти України за добу
З 24 лютого до 19 жовтня окупанти втратили 66 280 військових, 2554 танки, 1286 безпілотників, 269 літаків і 189 засобів ППО
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Орієнтовні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять:
- особового складу - близько 66 280 (+430) окупантів;
- танків - 2554 (+6) од.;
- бойових броньованих машин - 5235 (+16) од.;
- артилерійських систем - 1637 (+15) од.;
- реактивних систем залпового вогню - 372 (+0) од.;
- засобів ППО - 189 (+1) од.;
- літаків - 269 (+1) од.;
- гелікоптерів - 242 (+0) од.;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 1286 (+10) од.;
- крилатих ракет - 323 (+5) од.;
- кораблів/катерів - 16 (+0) од.;
- автомобільної техніки й автоцистерн - 3999 (+14) од.;
- спеціальної техніки - 146 (+2) од.
Упродовж 18 жовтня найбільших втрат росіяни зазнали на Бахмутському та Краматорському напрямках.
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