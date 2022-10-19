Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Орієнтовні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять:

особового складу - близько 66 280 (+430) окупантів;

танків - 2554 (+6) од.;

бойових броньованих машин - 5235 (+16) од.;

артилерійських систем - 1637 (+15) од.;

реактивних систем залпового вогню - 372 (+0) од.;

засобів ППО - 189 (+1) од.;

літаків - 269 (+1) од.;

гелікоптерів - 242 (+0) од.;

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 1286 (+10) од.;

крилатих ракет - 323 (+5) од.;

кораблів/катерів - 16 (+0) од.;

автомобільної техніки й автоцистерн - 3999 (+14) од.;

спеціальної техніки - 146 (+2) од.

Упродовж 18 жовтня найбільших втрат росіяни зазнали на Бахмутському та Краматорському напрямках.

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