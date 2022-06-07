Близько 4,5 тонн на суму майже 240 млн євро. В Італії вилучили одну з найбільших партій кокаїну у Європі
Фінансова поліція в італійському Трієсті арештувала партію кокаїну вагою 4,3 тонни, що вважають однією з найбільших перехоплених партій цього наркотику у Європі
Про це повідомляє італійське видання Ansa.
Окрім кокаїну, правоохоронці вилучили також 1,8 млн євро готівкою і кілька автомобілів.
Також затримали 38 осіб, причетних до перевезення партії з Колумбії до Європи. Ймовірні члени ланцюжка знаходяться в Італії, Словенії, Хорватії, Нідерландах, Болгарії та Колумбії.
Орієнтовну вартість вилученого наркотика оцінюють в 96 млн євро для збуття "оптом" кримінальним групам, а у разі роздрібного продажу фінальному споживачу вона могла становити до 240 млн євро.
Розслідування, яке завершилося успішним затриманням наркотика та членів ланцюжка постачання, почалося більше року тому у співпраці з правоохоронцями Колумбії та США.
- Відзначимо, що на початку червня у Львові викрили двох українок зі сходу, які зберігали та продавали наркотики. У них виявили тисячі наркотичних таблеток та 4,5 кг канабісу.
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