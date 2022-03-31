Близько 60 тисяч українців подали заявку на прихисток в Канаді

Про це повідомляє CochraneNow.



За даними видання Канада відкрила програму для необмеженої кількості охочих приїхати, а також планує запустити програму возз’єднання сімей, щоб дозволити людям, які виїхали з України, стати постійними жителями Канади, якщо у них є родичі в країні.



Починаючи з початку квітня Канадський Червоний Хрест надаватиме послуги прильоту в міжнародні аеропорти Торонто, Едмонтон та Ванкувер. Ця підтримка включатиме надання послуг з перекладу, а також інформації мовою, яку вибирають, щоб допомогти українцям зв’язатися з державними та комунальними органами.



Міністр імміграції Шон Фрейзер сказав, що уряд вирішив не надавати українцям тимчасове житло чи фінансову допомогу.



"Зараз ми продовжуємо обговорювати інші заходи, які ми можемо запровадити. Як ви розумієте, ми продовжуємо робити все більше і більше з часом, оскільки ми розуміємо унікальні потреби різних груп, які збираються прибути"- сказав він.



Конгрес українців Канади закликав уряд та його партнерів запропонувати фінансову допомогу для підтримки українських новоприбулих протягом перших 90 днів у Канаді, а також, можливо, притулок для тих, кому не буде куди піти, коли вони прибудуть.



"Вони будуть травмовані, ми знаємо, що у них будуть потреби, які неможливо задовольнити негайно. На наступний день вони не можуть знайти роботу чи квартиру", – сказав Ігор Міхалчишин, генеральний директор Конгресу українців Канади.



Конгрес, а також кілька інших адвокаційних груп повідомляють про тривале очікування українців в Польщі та інших країнах, щоб отримати підтвердження і приїхати до Канади.

Нагадаємо, 18 березня у Канаді почала діяти тимчасова міграційна програма для українців.