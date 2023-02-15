Близько 700 солдатів, 7 бойових бронемашин та 2 засоби ППО: що втратила Росія за добу в Україні
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на території України щонайменше 139 770 військових, 6507 бойових бронемашин й 2303 артилерійські системи
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 139 770 (+690) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3290 (+4) од.
- бойових броньованих машин ‒ 6507 (+7) од.
- артилерійських систем – 2303 (+4) од.
- РСЗВ – 466 (+0) од.
- засоби ППО ‒ 236 (+2) од.
- літаків – 298 (+0) од.
- гелікоптерів – 286 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2011 (+0)
- крилаті ракети ‒ 857 (+0)
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5161 (+6) од.
- спеціальна техніка ‒ 219 (+1)
Остаточні дані уточнюються.
За даними Генштабу, протягом 14 лютого українські воїни уразили 6 складів боєприпасів, 2 станції РЕБ та кілька районів скупчення ворога. Також зазначається, що до крематорію окупованої Красної Зорьки Сімферопольського району загарбники звозять кількома вантажівками загиблих на війні солдатів. Щоб приховати великі втрати їх спалюють.
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