Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.02.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 139 770 (+690) осіб ліквідовано

танків ‒ 3290 (+4) од.

бойових броньованих машин ‒ 6507 (+7) од.

артилерійських систем – 2303 (+4) од.

РСЗВ – 466 (+0) од.

засоби ППО ‒ 236 (+2) од.

літаків – 298 (+0) од.

гелікоптерів – 286 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2011 (+0)

крилаті ракети ‒ 857 (+0)

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 5161 (+6) од.

спеціальна техніка ‒ 219 (+1)

Остаточні дані уточнюються.

За даними Генштабу, протягом 14 лютого українські воїни уразили 6 складів боєприпасів, 2 станції РЕБ та кілька районів скупчення ворога. Також зазначається, що до крематорію окупованої Красної Зорьки Сімферопольського району загарбники звозять кількома вантажівками загиблих на війні солдатів. Щоб приховати великі втрати їх спалюють.