Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Окупанти звозять вантажівками загиблих на війні солдатів на кремацію у Криму, аби приховати втрати, - Генштаб

Окупанти звозять вантажівками загиблих на війні солдатів на кремацію у Криму, аби приховати втрати, - Генштаб

15 лютого, 2023 середа
06:55
війна з Росією Окупанти

До крематорію окупованої Красної Зорьки Сімферопольського району загарбники звозять кількома вантажівками загиблих на війні солдатів. Щоб приховати великі втрати їх спалюють

Про це у ранковому зведенні 15 лютого повідомляє Генштаб ЗСУ.

Противник продовжує зазнавати втрат. Зокрема, в районі населеного пункту Красна Зорька Сімферопольського району тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим для приховування кількості загиблих противник застосовує спалювання. 

Так, біля місцевого крематорію спостерігається постійна черга військових автомобілів кількістю до 10 одиниць. Цими вантажівками окупанти привозять загиблих російських військовослужбовців та найманців. 

За даними Генштабу, кремація здійснюється цілодобово. Послуги з кремації цивільним не надаються.

ЗСУ відбили атаки ворога в районах понад 20 міст та сіл

За минулу добу, 14 лютого, підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах понад 20 населених пунктів. 

Серед них - Гряниківка Харківської області; Невське, Кремінна, Білогорівка Луганської області; Федорівка, Бахмут, Іванівське, Водяне, Первомайське, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар та Пречистівка Донецької області.

Українські воїни уразили 6 складів боєприпасів, 2 станції РЕБ та кілька районів скупчення ворога

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. 

А ракетники й артилеристи уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника, 6 складів боєприпасів та 2 станції радіоелектронної боротьби ворога.

Росія завдала 2 ракетних, 3 авіаційних удари та здійснила 68 обстрілів з РСЗВ по Україні

Протягом 14 лютого противник завдав 2 ракетних удари по цивільній інфраструктурі на Донеччині та 3 авіаційних удари. Окрім того, зафіксовано 68 ворожих обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах Херсонської та Миколаївської областей.

Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Ворог наступає на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках

Противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. 

Противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів позицій наших військ, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення. 

Ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Янжулівка та Тимоновичі Чернігівської області; Товстодубове, Білокопитове, Вовківка, Волфине та Басівка Сумської області, а також Ветеринарне, Гранів, Баранівка, Стрілеча, Красне, Тернова, Глибоке, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Землянки, Рублене, Чугунівка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Куп’янськ та Рідкодуб на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обстріляв з танків, мінометів та артилерії понад 20 населених пунктів, включаючи Крохмальне, Берестове і Табаївку Харківської області; Новоселівське, Стельмахівку, Невське, Новоєгорівку, Макіївку, Червонопопівку, Піщане, Діброву, Спірне, Роздолівку, Серебрянське лісництво і Білогорівку Луганської області та Федорівку і Степове - Донецької.

На Бахмутському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них – Білогорівка, Веселе, Парасковіївка, Васюківка, Залізнянське, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Кліщіївка, Курдюмівка, Залізне, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили 30 населених пунктів, зокрема, Кам’янка, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Побєда, Золота Нива, Пречистівка, Вугледар, Микілське та Времівка на Донеччині.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них - Ольгівське, Малинівка, Староукраїнка, Червоне, Гуляйпільське, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів, Новоандріївка і Степове Запорізької області.

На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та місто Херсон, а також райони понад 30 населених пунктів, включаючи Золоту Балку, Гаврилівку, Берислав, Веселе, Інгулець, Львове, Тягинку, Антонівку, Зимівник, Білозерку, Дніпровське та Велетенське Херсонської області.

Росія
Крим
російська армія
Луганщина
Сумщина
Херсон
ЗСУ
Миколаївщина
Херсонщина
Чернігівщина
Донеччина
окуповані території
окупанти
Мар’їнка
Авдіївка
Красногорівка
Запорізька область
Бахмут
Макіївка
Харківщина
Військові новини
Водяне
Читайте також:
Олімпіада-2022, збірна Росії
14 лютого, 2023 вiвторок
Директор МОК звернувся до НОК 35 країн, які проти участі росіян та білорусів в Олімпіаді
14 лютого, 2023 вiвторок
В Албанії мітингувальники намагалися захопити будівлю парламенту під час масових протестів
14 лютого, 2023 вiвторок
Дії РФ можуть спровокувати НАТО вступити у війну, - Згурець
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.44
    Купівля 39.44
    Продаж 40.15
  • EUR
    Купівля 41.79
    Продаж 42.7
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
15 лютого
08:10
Іранські дрони, БПЛА
Сполучені Штати збили іранський дрон біля військової бази у Сирії
08:06
OPINION
Орест Сохар
У Росії зростає тільки алкогольна індустрія
08:00
Олександр Усик
Усик відкинув фінансові забаганки Ф'юрі щодо бою за звання абсолютного чемпіона
07:34
Олексій Резніков
Резніков: У другий день "Рамштайну" більше уваги приділимо танкам
07:27
Сильвіо Берлусконі
"Я на боці українського народу": Берлусконі почав виправдовуватися після звинувачень на адресу Зеленського
06:57
ЗСУ Бахмут
В ISW пояснили, як оборона Бахмута пов'язана з весняним контрнаступом ЗСУ
06:55
Роман Яремчук
"Брюгге" - "Бенфіка": де та коли дивитись матч Яремчука у Лізі чемпіонів
06:28
Сі Цзіньпін та Ебрахім Раїсі (ліворуч)
Сі Цзіньпін заявив, що підтримує Іран у протистоянні "одностороннім діям та залякуванням"
06:26
ЗСУ
США уклали контракти на понад $500 млн на виробництво боєприпасів для України
05:55
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ, чемпіонат Англії
"Борусія Д" - "Челсі": де дивитися гру 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
05:53
Швейцарія
Біля парламенту Швейцарії затримали чоловіка зі слідами вибухівки
05:28
Землетрус Сирія
Кількість загиблих унаслідок землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 41 тисячу
04:55
Мілан, Ліга чемпіонів, Браїм Діас, Олів'є Жиру
Ліга чемпіонів: результати всіх матчів вівторка
04:22
Путін, Сальдо, Пушилін, Пасічник, Балицький
Академія Путіна проведе курси для 6 тис. рашистів, які працюватимуть на окупованих територіях, - Центр нацспротиву
03:56
Ярослав Ракицький
Екстренер "Динамо" Хацкевич пояснив переваги Ракицького перед матчами "Шахтаря" у Лізі Європи
02:41
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Морські піхотинці знищили спостережний пост росіян і гаубицю "Мста-С"
02:09
Катерина Усик, дружина Усика
Дружина Усика відвідала поранених військових
01:54
Греція надала Україні 20 БМП-1 і боєприпаси, - грецьке міноборони
01:37
міномет обстріл
Обстріли Сумщини: в регіоні за день зафіксовано 34 прильоти
01:08
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ, чемпіонат Англії
Тренер "Челсі" відреагував на розмови про конфлікт Мудрика в команді
00:49
Маріуполь
Кремль стимулює росіян переїжджати на окуповані території України, - Центр нацспротиву
00:38
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (ліворуч)
Промоутер розповів обнадійливі новини стосовно супербою Усик - Ф'юрі
00:17
Володимир Соловйов
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 14 лютого
00:11
Новою головою ВАКС стала суддя Віра Михайленко
Новою головою ВАКС стала суддя Віра Михайленко
00:02
Ліга чемпіонів, Рафаель Леау, Рішарлісон, Мілан, Тоттенгем
"Мілан" переміг "Тоттенгем" у напруженому матчі Ліги чемпіонів
2023, вiвторок
14 лютого
23:56
Ексклюзив
Валерій Чалий
Дипломат Чалий про "Рамштайн-9": політичне рішення щодо деяких озброєнь, імовірно, вже є
23:55
Ліонель Мессі, ПСЖ - "Баварія", Ліга чемпіонів
ПСЖ програв "Баварії" у топ-матчі Ліги чемпіонів. Це третя поразка парижан поспіль
23:53
США Україна
Підтримка функціонування уряду: США планують надати Україні новий пакет допомоги на $10 млрд, - ЗМІ
23:29
зброя автомат ак
США можуть передати Україні зброю та набої, вилучені у контрабандистів біля узбережжя Ємену, - WSJ
23:13
У порту Німеччини помітили 440 військових машин США
У порту Німеччини помітили 440 військових машин США, імовірно, призначених Україні, - ЗМІ
23:04
Ексклюзив
спецавтомобіль КрАЗ-255
Вже пішов четвертий місяць, а на заводі немає ні замовника, ні реального господаря - ексгендиректор ПрАТ "АвтоКрАЗ" Черняк
23:01
На фото: система ППО
У вирішальних битвах РФ може робити ставку на авіацію, тому Україна має посилювати свої сили ППО, - Politico
22:28
Володимир Зеленський
Підтверджено більше ППО, танків, артилерії та снарядів для України, - Зеленськкий про результати "Рамштайну"
22:14
Володимир Зеленський
Зеленський: на сході відбувається безпрецедентне знищення військового потенціалу РФ, який вона не зможе відновити
21:55
світло
ДТЕК: У Києві та двох областях 15 лютого не відключатимуть світло
21:49
Огляд
світ, міжнародний огляд
Критична ситуація у Бахмуті, США можуть надати Україні конфісковану іранську зброю, Молдова наступна ціль Путіна. Світові ЗМІ про Україну 14 лютого
21:47
Аналітика
Сергій Згурець
Підсумки "Рамштайн-9": танки, літаки, ППО, боєприпаси. Колонка Сергія Згурця
21:40
Рекордне замовлення літаків від Air India
Рекордні контракти: Air India замовила 470 літаків Boeing і Airbus
21:39
нафта
Ізраїль вперше в історії розпочав експорт нафти
21:32
США засудили російського бізнесмена Клюшина за хакерство і шахрайство, ー Reuters
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV