Близько півмільйона українських біженців мають проблеми з психічним здоровʼям,- ВООЗ

Про це Всесвітня організація охорони здоровʼя повідомляє SkyNews.



За даними ВООЗ, близько 500 тисяч українських біженців, які прибувають до Польщі, страждають на проблеми з психічним здоров’ям.



Статистика також показує, що 30 000 тих, хто прибуває в сусідню країну, мають проблеми з психічним здоров’ям, які потрапляють в категорію "важкі".

Багато хто з таких людей потребує психологічної підтримки внаслідок травми.

Раніше Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) повідомило, що кількість українців, які втікають за кордон, перевищила 3,5 млн.



За даними агентства, понад два мільйони людей перетнули кордон з Польщею. Інша частина вирушила до Угорщини, Румунії, Словаччини та Молдови.

Ще сотні тисяч вирушили далі в континентальну Європу.

Підраховано, що мільйони біженців були переміщені всередині України після початку війни 24 лютого.

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