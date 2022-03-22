Близько півмільйона українських біженців мають проблеми з психічним здоровʼям,- ВООЗ
Як відзначає ВООЗ, майже півмільйона українських біженців страждають через психічні розлади
Про це Всесвітня організація охорони здоровʼя повідомляє SkyNews.
За даними ВООЗ, близько 500 тисяч українських біженців, які прибувають до Польщі, страждають на проблеми з психічним здоров’ям.
Статистика також показує, що 30 000 тих, хто прибуває в сусідню країну, мають проблеми з психічним здоров’ям, які потрапляють в категорію "важкі".
Багато хто з таких людей потребує психологічної підтримки внаслідок травми.
Раніше Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) повідомило, що кількість українців, які втікають за кордон, перевищила 3,5 млн.
За даними агентства, понад два мільйони людей перетнули кордон з Польщею. Інша частина вирушила до Угорщини, Румунії, Словаччини та Молдови.
Ще сотні тисяч вирушили далі в континентальну Європу.
Підраховано, що мільйони біженців були переміщені всередині України після початку війни 24 лютого.
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