Через російську агресію біженцями стали понад 3,55 мільйона українців, - ООН

Про це повідомляє Reuters.

За даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців з початку російського вторгнення Україну залишили 3 556 924 особи.

Понад 2 мільйони осіб перетнули кордон України з Польщею.

"Це ще одна трагічна віха для народу України, і вона була досягнута трохи менше ніж за місяць", – сказав на брифінгу речник представник ООН Метью Солтмарш. Він додав, що за даними ООН ще 6,5 мільйона людей стали внутрішньо переміщеними особами в Україні.

"Ви бачите майже чверть усього населення. Швидкість і масштаб цього відтоку та цієї кризи переміщення є безпрецедентними за останній час", - наголосив Солтмарш.

Нагадаємо, станом на 20 березня, за підрахунками ООН, внаслідок військових дій Росії в Україні 10 млн людей покинули свої домівки і були вимушені шукати більш безпечного притулку в рідній країні чи за кордоном.

21 березня повідомлялося, що з початку повномасштабного російського вторгнення понад 3 млн українців залишили країну, а 11-12 млн стали внутрішніми переселенцями.

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