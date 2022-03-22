Через російську агресію біженцями стали понад 3,55 мільйона українців, - ООН
З початку повномасштабного російського вторгнення біженцями стали понад 3,55 млн українців
Про це повідомляє Reuters.
За даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців з початку російського вторгнення Україну залишили 3 556 924 особи.
Понад 2 мільйони осіб перетнули кордон України з Польщею.
"Це ще одна трагічна віха для народу України, і вона була досягнута трохи менше ніж за місяць", – сказав на брифінгу речник представник ООН Метью Солтмарш. Він додав, що за даними ООН ще 6,5 мільйона людей стали внутрішньо переміщеними особами в Україні.
"Ви бачите майже чверть усього населення. Швидкість і масштаб цього відтоку та цієї кризи переміщення є безпрецедентними за останній час", - наголосив Солтмарш.
- Нагадаємо, станом на 20 березня, за підрахунками ООН, внаслідок військових дій Росії в Україні 10 млн людей покинули свої домівки і були вимушені шукати більш безпечного притулку в рідній країні чи за кордоном.
- 21 березня повідомлялося, що з початку повномасштабного російського вторгнення понад 3 млн українців залишили країну, а 11-12 млн стали внутрішніми переселенцями.
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