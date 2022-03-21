Понад 3 млн людей залишили Україну, 11-12 млн стали внутрішніми переселенцями, - Подоляк
З початку повномасштабного російського вторгнення понад 3 млн українців залишили країну, а 11-12 млн стали внутрішніми переселенцями
Про це речник Офісу президента Михайло подоляк повідомив у twitter.
За його словами, РФ руйнує життя мільйонів людей, а в Україні розгорнулася глобальна гуманітарна катастрофа.
"Понад 3 млн українців змушені виїхати до європейських країн. Усього вимушених внутрішніх переселенців, котрі через війну покинули свої міста, свою роботу, – 11-12 млн. Просто усвідомте цю цифру. РФ руйнує життя мільйонів людей. Це ще не глобальна гуманітарна катастрофа?", - написав Подоляк.
- Нагадаємо, станом на 20 березня, за підрахунками ООН, внаслідок військових дій Росії в Україні 10 млн людей покинули свої домівки і були вимушені шукати більш безпечного притулку в рідній країні чи за кордоном.
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