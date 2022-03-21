Понад 3 млн людей залишили Україну, 11-12 млн стали внутрішніми переселенцями, - Подоляк

Про це речник Офісу президента Михайло подоляк повідомив у twitter.

За його словами, РФ руйнує життя мільйонів людей, а в Україні розгорнулася глобальна гуманітарна катастрофа.

"Понад 3 млн українців змушені виїхати до європейських країн. Усього вимушених внутрішніх переселенців, котрі через війну покинули свої міста, свою роботу, – 11-12 млн. Просто усвідомте цю цифру. РФ руйнує життя мільйонів людей. Це ще не глобальна гуманітарна катастрофа?", - написав Подоляк.



Нагадаємо, станом на 20 березня, за підрахунками ООН, внаслідок військових дій Росії в Україні 10 млн людей покинули свої домівки і були вимушені шукати більш безпечного притулку в рідній країні чи за кордоном.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb