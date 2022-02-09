Блогер викликав на бій культового бійця UFC Макгрегора

Про це повідомляє BJPenn.



За словами Джейка Пола, він хоче битись з Макгрегором в Ірландії.



"Я хочу битися з Конором Макгрегором, битися з ним на боксерському рингу в Ірландії. Це навіть спричинило мою подорож у світі боксу. Я вирішив собі, що влаштую бій з Макгрегором і виграю в нього. Це спонукало мене розпочати боксерську кар'єру", – сказав Джейк Пол.



Пол є відеоблогером і у 2020 році розпочав боксерську кар'єру, встиг провести п'ять боїв і жодного разу не програв.



На турнірі UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) 11 липня у Лас-Вегасі (США) ірландець програв технічним нокаутом американцю Дастіну Пуар'є після того, як не зміг продовжити поєдинок через зламану ногу.



Це був уже третій бій Макгрегора та Пуар'є. У вересні 2014 року ірландець нокаутував американця в першому раунді. У другому бою у січні 2021 року Пуар'є взяв реванш та нокаутував Макгрегора в другому раунді.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb