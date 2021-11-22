Ви – с*ки, а я тепер зроблений із сталі, - Макгрегор безцеремонно заговорив про повернення в октагон
Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор заявив, що його проблеми з лівою ногою залишилися позаду
Макгрегор опублікував серію яскравих дописів у Twitter.
"Я без проблем повернусь після цієї травми ноги. Ви – с*ки, а я тепер зроблений із сталі. Ця гра лише розпочалася. Знайте, що всі мої вороги мають той самий вік та досвід, що я, і тому ця війна буде вічною! Макгрегор назавжди! – написав Конор у Твіттері.
На турнірі UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) 11 липня у Лас-Вегасі (США) ірландець програв технічним нокаутом американцю Дастіну Пуар'є після того, як не зміг продовжити поєдинок через зламану ногу.
Це був уже третій бій Макгрегора та Пуар'є. У вересні 2014 року ірландець нокаутував американця в першому раунді. У другому бою у січні 2021 року Пуар'є взяв реванш та нокаутував Макгрегора в другому раунді.
- 11 липня ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор Макгрегор поступився американцю Дастіну Пуар'є технічним нокаутом через перелом ноги.
- 12 липня Макгрегор пригрозив сім'ї Дастіна Пуар'є, коли зламав ногу в їхньому бою.
- 13 липня славетний боксер Флойд Мейвезер поглумився над єдиноборцем Конором Макгрегором, який зазнав поразки від Дастіна Пуар'є технічним нокаутом.
- 17 жовтня італійський діджей та телеведучий Франческо Факкінетті заявив, що Макгрегор зламав йому ніс у нічному клубі в Римі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.54
Купівля 26.54Продаж 26.8
-
EUR
Купівля 29.85Продаж 30.28
- Актуальне
- Важливе