Ви – с*ки, а я тепер зроблений із сталі, - Макгрегор безцеремонно заговорив про повернення в октагон

Макгрегор опублікував серію яскравих дописів у Twitter.



"Я без проблем повернусь після цієї травми ноги. Ви – с*ки, а я тепер зроблений із сталі. Ця гра лише розпочалася. Знайте, що всі мої вороги мають той самий вік та досвід, що я, і тому ця війна буде вічною! Макгрегор назавжди! – написав Конор у Твіттері.

На турнірі UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) 11 липня у Лас-Вегасі (США) ірландець програв технічним нокаутом американцю Дастіну Пуар'є після того, як не зміг продовжити поєдинок через зламану ногу.

Це був уже третій бій Макгрегора та Пуар'є. У вересні 2014 року ірландець нокаутував американця в першому раунді. У другому бою у січні 2021 року Пуар'є взяв реванш та нокаутував Макгрегора в другому раунді.

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