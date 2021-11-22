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Ви – с*ки, а я тепер зроблений із сталі, - Макгрегор безцеремонно заговорив про повернення в октагон

22 листопада, 2021 понедiлок
15:03
Спорт Конор Макгрегор

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор заявив, що його проблеми з лівою ногою залишилися позаду

Макгрегор опублікував серію яскравих дописів у Twitter.
  
"Я без проблем повернусь після цієї травми ноги. Ви – с*ки, а я тепер зроблений із сталі. Ця гра лише розпочалася. Знайте, що всі мої вороги мають той самий вік та досвід, що я, і тому ця війна буде вічною! Макгрегор назавжди! – написав Конор у Твіттері.

На турнірі UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) 11 липня у Лас-Вегасі (США) ірландець програв технічним нокаутом американцю Дастіну Пуар'є після того, як не зміг продовжити поєдинок через зламану ногу. 

Це був уже третій бій Макгрегора та Пуар'є. У вересні 2014 року ірландець нокаутував американця в першому раунді. У другому бою у січні 2021 року Пуар'є взяв реванш та нокаутував Макгрегора в другому раунді.

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змішані єдиноборства
травми
Конор Макгрегор
UFC
MMA
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2021, понедiлок
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