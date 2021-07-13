Давай, зроби свою смердючу ногу, - Мейвезер жорстоко поглумився над Макгрегором

Мейвезер опублікував в Instagram світлину Макгрегора, на якому Конор сидить з вивернутою, за допомогою фотошопу, ногою.

"У тебе все вивернулось! Мені подобається, як на тобі сидять туфлі. Давай, зроби свою смердючу ногу!", - написав Флойд Мейвезер.

11 липня ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор Макгрегор поступився американцю Дастіну Пуар'є технічним нокаутом через перелом ноги.

12 липня Макгрегор пригрозив сім'ї Дастіну Пуар'є, коли зламав ногу в їхньому бою.

Конор Макгрегор поступився Дастіну Пуар'є технічним нокаутом через перелом ноги. Поєдинок несподівано завершився на 5-й хвилині, коли ірландець оступився і зламав ногу. Він залишив октагон на ношах, а рефері зафіксував перемогу американця технічним нокаутом.Це була вже третя зустріч між бійцями. У першому поєдинку у вересні 2014 року, ірландець нокаутував американця в першому раунді. У другому бою, який пройшов в січні 2021 року, Пуар'є помстився за поразку та нокаутував ірландця у другому раунді.

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