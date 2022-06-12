Блок Макрона другий на парламентських виборах у Франції, - попередній результат першого туру
У Франції з'явились попередні результати першого туру парламентських виборів
Про це повідомляє Liga.Net з посиланням на Le Figaro.
За даними МВС Франції, блок лівих партій Nupes на чолі з Жан-Люком Меланшоном здобувають 25,7% голосів виборців, а блок Ensemble президента Емманюеля Макрона отримав 25%.
На третьому місці знаходиться партія Rassemblement national Марін Ле Пен із результатом 19,3%.
Як зазначає видання, блок Макрона має шанси здобути більшість голосів у другому турі 19 червня.
Макрону необхідно отримати абсолютну більшість у парламенті, щоб забезпечити проведення економічних реформ.
Станом на 17:00, явка на парламентських виборах у Франції становила 39,42%, що менше за показник 2017 року (40,75%).
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