У Франції з'явились попередні результати першого туру парламентських виборів

Про це повідомляє Liga.Net з посиланням на Le Figaro.

За даними МВС Франції, блок лівих партій Nupes на чолі з Жан-Люком Меланшоном здобувають 25,7% голосів виборців, а блок Ensemble президента Емманюеля Макрона отримав 25%.

На третьому місці знаходиться партія Rassemblement national Марін Ле Пен із результатом 19,3%.

Як зазначає видання, блок Макрона має шанси здобути більшість голосів у другому турі 19 червня.

Макрону необхідно отримати абсолютну більшість у парламенті, щоб забезпечити проведення економічних реформ.

Станом на 17:00, явка на парламентських виборах у Франції становила 39,42%, що менше за показник 2017 року (40,75%).