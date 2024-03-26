Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Близький Схід Ізраїль попри резолюцію ООН не планує припиняти наступ на ХАМАС

Ізраїль попри резолюцію ООН не планує припиняти наступ на ХАМАС

26 березня, 2024 вiвторок
01:52
Близький Схід Ізраїль, ЦАХАЛ

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант у відповідь на ухвалення Радою Безпеки ООН резолюції про припинення вогню у Газі заявив, що Ізраїль не припинить наступ на ХАМАС

Про це у мережі X повідомив міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта.

За його словами, держава Ізраїль має "моральне зобов’язання продовжувати боротьбу, доки її бойовики не будуть повернуті й загроза ХАМАСу не буде усунена".

"Рішення Ради Безпеки не має для нас оперативного значення, і в будь-якому випадку ми продовжуватимемо прислухатися до наших дружніх стосунків і завжди робитимемо те, що є правильним для безпеки Ізраїлю", - додав Галант.

Також він зазначив, що відносини між Ізраїлем і Сполученими Штатами є "якорем у безпеці та зовнішніх відносинах Ізраїлю", а прямий діалог з американською адміністрацією є "важливим активом", від якого не можна відмовлятися. Він підтримав те, що штати дали зрозуміти: припинення вогню буде підтримуватися залежно від повернення викрадених.

Галант також підкреслив необхідність візиту прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу до США та проведення прямого діалогу з президентом Байденом та високопосадовцями адміністрації.

  • 25 березня Рада Безпеки ООН проголосувала за резолюцію про негайне припинення вогню між Ізраїлем і палестинськими бойовиками ХАМАСу в Газі, а також звільнення всіх заручників.
  • У суботу, 23 березня, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прибув до Рафаху, аби закликати Ізраїль до негайного припинення вогню в Газі та наголосити на важливості доступу до гуманітарної допомоги для палестинців.

Теги:
ООН
Ізраїль
Хамас
Читайте також:
фейк
24 березня, 2024 неділя
"Польща звільнить 20 тис. ув'язнених для нападу на Україну": Центр стратегічних комунікацій пояснив вкид росіян
Часів Яр та Бахмут на мапі DeepState
24 березня, 2024 неділя
Ситуація біля Часового Яру погіршується, - DeepState
Обстріл Києва 25.03.2024
25 березня, 2024 понедiлок
РФ вранці завдала ракетного удару по Києву: 10 людей постраждали, є руйнування
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.93
    Купівля 38.93
    Продаж 39.45
  • EUR
    Купівля 42.17
    Продаж 42.91
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
26 березня
03:21
Ігор Терехов
Росія атакувала "шахедами" зі сходу та півдня. У Харкові пролунали вибухи
02:48
У Польщі припустили, що РФ могла навмисно запустити ракету у повітряний простір країни
02:20
Рустем Умєров Олександр Сирський Європарламент ППО зброя для України
ППО, снаряди та далекобійні ракети: Умєров та Сирський зустрілися з керівництвом Європарламенту
01:24
Зеленський
Хвора й цинічна істота: Зеленський відкинув звинувачення Путіну у теракті в Москві
00:56
Павло Кириленко
НАБУ та САП відкрили провадження щодо голови АМКУ за підозрою у незаконному збагаченні
00:28
Володимир Путін
Путін визнав причетність ісламістів до теракту в Москві, але згадав про США та Україну
00:06
Василь Малюк
Злами та прослуховування: контррозвідка виявила понад 1700 технічних проникнень ворога до Сил оборони
2024, понедiлок
25 березня
23:39
нафта роснефть
РФ наказала своїм компаніям скоротити видобуток нафти, щоб виконати зобов’язання перед ОПЕК+, - Reuters
23:08
Прапор Словаччини
У Словаччині на Великдень посилять перевірки та патрулювання після теракту в Підмосков'ї
23:02
Уряд не включив Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini у реєстр розкішних авто, за які треба платити 25 тис. грн/рік, - Bihus.info
22:35
Фейк, Росія
"Україна вже стала одним із ключових ринків збуту зброї в даркнеті": російські фейки за 25 березня
22:08
Грант Шаппс
Ми повинні протистояти спробам Путіна пов'язати теракт у Підмосков'ї з Україною, - міністр оборони Британії Шаппс
22:04
ракетний удар, комунальні заклади
На Сумщині росіяни скинули на школу дві керовані авіабомби
21:49
Оновлено
США
Держдеп США повідомив подробиці того, як Росію попереджали про можливі теракти
21:47
Ексклюзив
окупанти
Не обов'язково проти України: генерал Кривонос припустив, нащо РФ може створити дві нові армії
21:46
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Ракетна атака на Київ та розвінчання надмірних характеристик ракет "Циркон". Колонка Сергія Згурця
21:41
Ексклюзив
РДК і легіон "Свобода Росії"
Рейд російських добровольців на територію РФ: ексдепутат Держдуми Пономарьов назвав головну задачу
21:31
Інтерв’ю
Соболєв
"Україні бракує робочих рук", — Олексій Соболев, заступник міністра економіки
20:50
OPINION
Андрій Яніцький, директор з розвитку сайту Еспресо ТБ
Чи заборонять телеграм. Є сумніви, але ви можете наблизити цей момент
20:46
на фото Дмитро Кулеба і Жозеп Боррель
Patriot мають бути тут, а не в місцях нульової ракетної загрози, - Кулеба закликав Борреля надати Україні додаткові системи ППО
20:03
OPINION
Галина Пагутяк
Червона кабіна
20:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 761-го дня війни: російський НПЗ зупинив половину потужностей після атаки БПЛА, а Армія дронів уразила 370 одиниць ворожої техніки за тиждень  
19:49
Оновлено
ракета Х-59
Росія вдруге за день атакувала Україну балістикою: в Одесі є постраждалі, 300 тис. абонентів у місті - без електропостачання
19:44
ЗСУ, міномет, міна
Протягом доби на фронті відбулось 45 бойових зіткнень. Росіяни 15 разів намагались прорвати оборону ЗСУ на Новопавлівському напрямку
19:34
Ісландія
Ісландія виділить 2 млн євро на закупівлю боєприпасів для України
19:11
Оновлено
польська армія
У генштабі ЗС Польщі пояснили, чому не збили російську ракету на кордоні з Україною
19:02
Оновлено
Обстріл Києва 25.03.2024
РФ вранці завдала ракетного удару по Києву: 10 людей постраждали, є руйнування
18:53
Дональд Трамп
Апеляційний суд призупинив розгляд справи про шахрайство Трампа і зменшив суму застави
18:52
фейк
"Російські ракети уразили ЗРК Patriot та штаб-квартиру ГУР у Києві", - роспропаганда поширює фейк про атаку 25 березня
18:44
Лаурінас Кащюнас
Президент Литви Науседа призначив нового міністра оборони
18:25
санкції проти Росії
США наклали санкції на 30 організацій і двох осіб, які надають віртуальні фінансові послуги в РФ
18:21
Італія
Італія посилює заходи безпеки на тлі теракту в Підмосков'ї
18:07
Ексклюзив
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
На Мар'їнському напрямку росіяни намагаються розвивати наступальні дії в сторону Георгіївки, - "Легіон Свободи"
18:00
OPINION
Сергій Висоцький
Теракт у "Крокус Сіті" як дозвіл на проголошення "священної війни"
17:46
Ексклюзив
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
​​"Це лише початок": співорганізатор форуму Вільних народів РФ Магалецький про теракт в "Крокус Сіті Хол"
17:35
ракета
З початку великої війни сили ППО збили понад 2 тис. російських ракет, – Міноборони
17:33
Польща
Посол Росії проігнорував виклик до МЗС Польщі після інциденту з ракетою
17:24
Збираємо 2 000 000 гривень на FPV дрони для 93-ї та 72-ї бригад
17:20
Оновлено
У Раді зареєстрували законопроєкт щодо регулювання роботи Telegram в Україні: подробиці
17:12
На фото: Анна Асті з самоварами в Росії
Співачка з України Анна Асті задонатила $10 тис. жертвам теракту в "Крокус Сіті Холі"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV