Ізраїль попри резолюцію ООН не планує припиняти наступ на ХАМАС
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант у відповідь на ухвалення Радою Безпеки ООН резолюції про припинення вогню у Газі заявив, що Ізраїль не припинить наступ на ХАМАС
Про це у мережі X повідомив міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта.
За його словами, держава Ізраїль має "моральне зобов’язання продовжувати боротьбу, доки її бойовики не будуть повернуті й загроза ХАМАСу не буде усунена".
"Рішення Ради Безпеки не має для нас оперативного значення, і в будь-якому випадку ми продовжуватимемо прислухатися до наших дружніх стосунків і завжди робитимемо те, що є правильним для безпеки Ізраїлю", - додав Галант.
Також він зазначив, що відносини між Ізраїлем і Сполученими Штатами є "якорем у безпеці та зовнішніх відносинах Ізраїлю", а прямий діалог з американською адміністрацією є "важливим активом", від якого не можна відмовлятися. Він підтримав те, що штати дали зрозуміти: припинення вогню буде підтримуватися залежно від повернення викрадених.
Галант також підкреслив необхідність візиту прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу до США та проведення прямого діалогу з президентом Байденом та високопосадовцями адміністрації.
- 25 березня Рада Безпеки ООН проголосувала за резолюцію про негайне припинення вогню між Ізраїлем і палестинськими бойовиками ХАМАСу в Газі, а також звільнення всіх заручників.
- У суботу, 23 березня, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прибув до Рафаху, аби закликати Ізраїль до негайного припинення вогню в Газі та наголосити на важливості доступу до гуманітарної допомоги для палестинців.
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