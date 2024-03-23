Винищувачі ВМС США атакували підземні сховища хуситів у Ємені
Винищувачі з авіаносця ВМС США "Дуайт Д. Ейзенхауер" завдали удару по трьох підземних сховищах в районах Ємену, що перебувають під контролем хуситів
Про це повідомляє The Times of Israel.
Американський чиновник, зазначив, що корабель перебуває в Червоному морі.
За свідченнями очевидців і відеозаписами, деякі з яких поширюються в соціальних мережах, удари було чути в єменській столиці Сані. На кадрах видно вибухи та дим, що здіймається над містом.
Офіційних підтверджень про постраждалих або походження вибухів немає. Єменський телеканал "Аль-Масіра", який пов'язаний з хуситами, повідомляє про удари по місту.
- 11 березня США та Велика Британія завдали авіаударів по портових містах і невеликих населених пунктах на заході Ємену, в результаті чого загинули щонайменше 11 людей і 14 отримали поранення, хусити у відповідь пообіцяли посилити атаки до свята Рамадану.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.74 Купівля 38.74Продаж 39.26
- EUR Купівля 42.05Продаж 42.81
- Актуальне
- Важливе