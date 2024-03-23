Винищувачі ВМС США атакували підземні сховища хуситів у Ємені

Про це повідомляє The Times of Israel.

Американський чиновник, зазначив, що корабель перебуває в Червоному морі.

За свідченнями очевидців і відеозаписами, деякі з яких поширюються в соціальних мережах, удари було чути в єменській столиці Сані. На кадрах видно вибухи та дим, що здіймається над містом.

Офіційних підтверджень про постраждалих або походження вибухів немає. Єменський телеканал "Аль-Масіра", який пов'язаний з хуситами, повідомляє про удари по місту.