Бодібілдер збірної України з Луганщини посів третє місце на чемпіонаті світу
Український бодібілдер Євген Колесник став бронзовим призером чемпіонату світу в Іспанії
Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.
У світовій столиці фітнесу - іспанському місті Санта-Сусанна з 31 жовтня по 6 листопада проходить чемпіонат світу з фітнесу та бодібілдингу.
Бодібілдер збірної України родом з Луганщини Євген Колесник став бронзовим призером чемпіонату.
За підсумками виступу в номінації "мускуляр менс фізик" у ростовій категорії +179 см Колесник посів третє місце.
Фото: t.me/luhanskaVTSA
- На турнірі "Містер Олімпія", 17 грудня 2022 року Олег Кривий з Тернополя виборов 5 місце і таким чином покращив свій минулий результат в категорії до 212 фунтів.
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