Бодібілдер збірної України з Луганщини посів третє місце на чемпіонаті світу

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

У світовій столиці фітнесу - іспанському місті Санта-Сусанна з 31 жовтня по 6 листопада проходить чемпіонат світу з фітнесу та бодібілдингу.

Бодібілдер збірної України родом з Луганщини Євген Колесник став бронзовим призером чемпіонату.

За підсумками виступу в номінації "мускуляр менс фізик" у ростовій категорії +179 см Колесник посів третє місце.

Фото: t.me/luhanskaVTSA