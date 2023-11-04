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Головна Спорт Бодібілдер збірної України з Луганщини посів третє місце на чемпіонаті світу

Бодібілдер збірної України з Луганщини посів третє місце на чемпіонаті світу

4 листопада, 2023 субота
13:59
Спорт

Український бодібілдер Євген Колесник став бронзовим призером чемпіонату світу в Іспанії

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

У світовій столиці фітнесу - іспанському  місті Санта-Сусанна з 31 жовтня по 6 листопада проходить чемпіонат світу з фітнесу та бодібілдингу.

Бодібілдер збірної України родом з Луганщини Євген Колесник став бронзовим призером чемпіонату.

За підсумками виступу в номінації "мускуляр менс фізик" у ростовій категорії +179 см Колесник посів третє місце.

Фото: t.me/luhanskaVTSA

  • На турнірі "Містер Олімпія", 17 грудня 2022 року Олег Кривий з Тернополя виборов 5 місце і таким чином покращив свій минулий результат в категорії до 212 фунтів.
Україна
Луганщина
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