"Бодо-Глімт" - "Зоря": де та коли дивитись дебютний матч українців у Лізі конференцій
У 1-му турі Ліги конференцій луганська "Зоря" зіграє проти норвезького "Бодо-Глімт"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Вже сьогодні, 16 вересня, луганська "Зоря" зіграє свій перший матч у Лізі конференцій. В суперниках норвезький "Бодо-Глімт".
Цього року фанати вперше побачать новостворений турнір УЄФА - Ліга конференцій. У груповому раунді змагатимуться 32 команди, які будуть розділені на вісім груп.
Перед 1/8 фіналу відбудеться додатковий раунд плей-офф. У ньому зустрінуться другі місця в групах Ліги конференцій і треті місця в групах Ліги Європи.
Після цього відбудуться традиційні стадії плей-офф - 1/8 фіналу, чвертьфінал, півфінал і фінал. Переможець нового турніру отримає путівку в наступний розіграш Ліги Європи.
Україну на турнірі представить "Зоря". "Колос" і "Ворскла" не подолали кваліфікацію.
Луганська команда зіграє у групі C. "Зоря" зіграє проти італійської "Роми", болгарського ЦСКА та норвезьким "Бодо-Глімт".
Ліга конференцій
1-й тур
16 вересня
"Бодо-Глімт" (Норвегія) - "Зоря" (Україна)
Початок о 22:00
Пряма трансляція на Megogo
- 27 серпня відбулось жеребкування групового етапу Ліги конференцій.
- 15 вересня лідер луганської "Зорі" Дмитро Хомченовський поділився емоціями перед дебютним матчем у Лізі конференцій.
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