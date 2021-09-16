Про це повідомляє Еспресо.TV.



Вже сьогодні, 16 вересня, луганська "Зоря" зіграє свій перший матч у Лізі конференцій. В суперниках норвезький "Бодо-Глімт".



Цього року фанати вперше побачать новостворений турнір УЄФА - Ліга конференцій. У груповому раунді змагатимуться 32 команди, які будуть розділені на вісім груп.



Перед 1/8 фіналу відбудеться додатковий раунд плей-офф. У ньому зустрінуться другі місця в групах Ліги конференцій і треті місця в групах Ліги Європи.



Після цього відбудуться традиційні стадії плей-офф - 1/8 фіналу, чвертьфінал, півфінал і фінал. Переможець нового турніру отримає путівку в наступний розіграш Ліги Європи.



Україну на турнірі представить "Зоря". "Колос" і "Ворскла" не подолали кваліфікацію.



Луганська команда зіграє у групі C. "Зоря" зіграє проти італійської "Роми", болгарського ЦСКА та норвезьким "Бодо-Глімт".



Ліга конференцій



1-й тур



16 вересня



"Бодо-Глімт" (Норвегія) - "Зоря" (Україна)



Початок о 22:00



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