Болгарія розмістить на території країни нову військову базу НАТО

Про це заявив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарьов, повідомляє BTA.

"Міноборони має бюджетні ресурси для розробки проєкту. Болгарія також має можливості для економічного та соціального розвитку регіону при будівництві такої інфраструктури", - зазначив Тагарьов.

Повідомляється, що нова база НАТО буде розміщена в Ямболському районі на південному сході країни. За словами міністра оборони, рішення про точне місце будівництва ще не ухвалено. Попри це, її будівництво має бути завершено до 2025 року.

Основну частину офіцерів буде направлено з Італії. Бойова група, розташована на новій базі НАТО, виконуватиме оборонні функції у разі загрози з боку можливої країни-агресора.

Повідомляється, що вартість будівництва бази НАТО коштуватиме 51 млн євро.