Болгарія не планує евакуйовувати посольство з Києва, - заступник міністра
Евакуація співробітників посольства Болгарії в Києві не планується, незважаючи на ситуацію в Україні
Про це заявив заступник міністра закордонних справ Болгарії Костадін Коджабашев, передає видання BTA.
Стало відомо, що він зазначив, що його міністерство перебуває в постійному контакті зі співробітниками болгарської дипмісії, яка відновила роботу 12 вересня.
Окрім цього, Коджабашев також повідомив, що співробітники готові продовжити роботу на місці, маючи плани евакуації в разі будь-якої ескалації.
За його словами, в посольстві створені всі необхідні умови для нормального перебування близько тижня для всього колективу з шести осіб. Каски, бронежилети та протигази також є в наявності.
Болгарія рішуче засуджує військову ескалацію Росії в Україні, в тому числі масовані авіаудари протягом останніх двох тижнів по українських містах, що призвели до людських жертв та майже непоправної шкоди цивільній інфраструктурі, заявив Коджабашев.
- 17 жовтня стало відомо, що новий парламент Болгарії готується надати Україні зброю.
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