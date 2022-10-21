Про це заявив заступник міністра закордонних справ Болгарії Костадін Коджабашев, передає видання BTA.

Стало відомо, що він зазначив, що його міністерство перебуває в постійному контакті зі співробітниками болгарської дипмісії, яка відновила роботу 12 вересня.

Окрім цього, Коджабашев також повідомив, що співробітники готові продовжити роботу на місці, маючи плани евакуації в разі будь-якої ескалації.

За його словами, в посольстві створені всі необхідні умови для нормального перебування близько тижня для всього колективу з шести осіб. Каски, бронежилети та протигази також є в наявності.

Болгарія рішуче засуджує військову ескалацію Росії в Україні, в тому числі масовані авіаудари протягом останніх двох тижнів по українських містах, що призвели до людських жертв та майже непоправної шкоди цивільній інфраструктурі, заявив Коджабашев.

17 жовтня стало відомо, що новий парламент Болгарії готується надати Україні зброю.

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