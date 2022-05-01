Бомбардування, зґвалтування, катування та цілеспрямоване вбивство мирного населення – це геноцид, - Кличко-молодший про злочини росіян

Про це Кличко-молодший написав у Twitter.



За словами Володимира Кличка, на російських катів чекають міжнародні суди.



"Бомбардування, зґвалтування, катування та цілеспрямовані вбивства мирного населення. Це має назву – геноцид. Є імена та прізвища цих катів з Росії і тих, хто це замовив. Все задокументовано та буде пред’явлено міжнародним судам", – написав Кличко.

13 квітня ексчемпіон світу з боксу в надважкій вазі Володимир Кличко порівняв злочини Володимира Путіна з нацистами Адольфа Гітлера.

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