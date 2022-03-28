Бомбив житлові будинки та цивільну інфраструктуру Харківщини: полоненому російському льотчику повідомили про підозру у воєнних злочинах

Про це повідомляє Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури.



За попередніми даними, за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури 41-річному громадянину Росії повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).



Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 27 лютого 2022 року вищезазначений військовий збройних сил РФ здійснив виліт на винищувачі СУ-30СМ з аеродрому м. Курська та перетнув кордон України.



За злочиними наказами політичного та військового керівництва країни-агресора, льотчиком було здійснено бомбардування м. Балаклія Харківської області осколково-фугасними авіаційними бомбами ОФАБ-250. Як наслідок, було пошкоджено житлові будинки та об’єкти місцевої інфраструктури.



Нагадаємо, що 13 березня 2022 року, під час руху у повітряному просторі України в напрямку м. Краматорська для здійснення чергової атаки, винищувач було збито Збройними силами України. Російського льотчика через декілька днів узято в полон.



Як повідомляє Донецька прокуратура, злочинні дії підозрюваного є порушенням статей 51 та 52 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосуються захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол І).



Згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, на час слідства бомбардувальник перебуватиме у місці тримання військовополонених.



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