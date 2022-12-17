Про це повідомляє сайт ЄС.

"Сьогоднішні масовані ракетні атаки Росії по всій Україні, на додаток до триваючих щоденних обстрілів мирних жителів та цивільної інфраструктури, є ще одним прикладом невибіркового терору Кремля. Ці жорстокі, нелюдські атаки мають на меті збільшити людські страждання та позбавити українців, а також лікарні, служби екстреної допомоги та інші важливі служби електроенергії, опалення та води. Ці вибухи є воєнними злочинами та варварством. Усі винні мають бути притягнуті до відповідальності", - наголосив Боррель.

Очільник європейської дипломатії також пообіцяв, що ЄС активізує зусилля з підтримки України.

"ЄС та його партнери надалі активізують зусилля з надання екстреної підтримки, необхідної українцям для відновлення та підтримки електроенергії та опалення. Український народ демонструє гідну подиву силу, мужність і стійкість, протистоячи загарбницькій війні Росії. Євросоюз твердо солідарний з ними. Так довго, як буде потрібно і в тому, що необхідно", - підсумував Боррель.

16 грудня РФ завдала по Україні масованого ракетного удару. За даними ЗСУ, окупанти випустили по Україні 76 ракет, 60 із яких удалося збити.

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