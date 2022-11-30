Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Боррель поїде до Польщі, щоб відвідати українських військових, яких навчають у рамках нової місії ЄС

Боррель поїде до Польщі, щоб відвідати українських військових, яких навчають у рамках нової місії ЄС

30 листопада, 2022 середа
16:18
Світ Жозеп Боррель

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель під час триденної поїздки до Польщі відвідає тренувальний табір українських військових, створений у рамках місії ЄС на військовому об’єкті Бжег поблизу Вроцлава

Про це йдеться на порталі Європейської служби зовнішніх дій.

"Високий представник Жозеп Боррель відвідає Польщу з 30 листопада по 2 грудня, щоб представляти Європейський Союз на щорічній Раді міністрів ОБСЄ в Лодзі  в середу та четвер. У п’ятницю він також відвідає нещодавно розпочату Місію військової допомоги ЄС (EUMAM) Україні на військовому об’єкті Бжег поблизу Вроцлава", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Боррель візьме участь в організованому Україною паралельному заході "Спільні дії для припинення безкарності Росії та забезпечення правосуддя для жертв", присвяченому забезпеченню відповідальності за міжнародні воєнні злочини, скоєні Росією.

Пізніше глава дипломатії ЄС відвідає військовий навчальний майданчик нещодавно створеної Місії військової допомоги ЄС Україні (EUMAM Ukraine) у Бжегу. Зазначається, що він візьме участь у навчанні військовослужбовців української армії та виступить перед персоналом Місії та українськими воїнами.

  • 15 листопада, Європейська Рада оголосила про запуск Місії військової допомоги Україні EUMAM Ukraine, аби продовжити підтримувати нашу країну у війні з Росією. Відомо, що місія EUMAM Ukraine діятиме на території країн-членів ЄС та матиме оперативний штаб у Брюсселі для забезпечення загальної координації на стратегічному рівні. Мандат місії спочатку триватиме два роки, а фінансовий орієнтир загальних витрат на цей період становитиме 106,7 млн євро.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Жозеп Боррель
допомога Україні
Читайте також:
Ан-124 "Руслан" компанії "Волга-Днепр"
27 листопада, 2022 неділя
Армія РФ ледь не щодня вивозить літаками "військову допомогу" з Китаю, - ЗМІ
Юрій Бутусов
Автор Юрій Бутусов
30 листопада, 2022 середа
У Зеленського в крові гаманець та язик. Він брехун
30 листопада, 2022 середа
"Наступають на Сході, щось планують на Півдні": Зеленський запевнив, що ще цьогоріч Росія втратить 100 тис. військових
Київ
-5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.69
    Купівля 39.69
    Продаж 40.37
  • EUR
    Купівля 40.19
    Продаж 41.29
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
30 листопада
16:59
Люди на межі виживання. Ситуація в Маріупольському районі ще гірша, ніж у місті, - Андрющенко
16:56
Газопостачання
Росія пошкодила газові мережі на Сумщині. 97 будинків залишились без газу
16:55
Кулеба
Кулеба в Бухаресті закликав Німеччину якнайшвидше надати Україні системи ППО Patriot
16:54
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:49
відключення електроенергії
У Києві дефіцит електроенергії знизився до 30%, але про планові відключення говорити зарано, - Кличко
16:45
Олексія Нікіфорова призначили новим керівником "Мотор Січі"
16:42
Ноутбук
Як безпечно купити вживану техніку: у Держспецзв'язку дали поради українцям
16:35
проєкт бізнес-центру
До кінця року понад 50% підприємств зазнає збитків внаслідок війни в Україні, - Європейська Бізнес Асоціація
16:30
світло
До кінця зими відновити всю пошкоджену енергетичну інфраструктуру України не вдасться, - Герус
16:27
Тренував російських військових: одесита судитимуть за пособництво державі-агресору
16:20
Ексклюзив
УПЦ МП
Найближчим часом ми побачимо ще не один обшук в УПЦ (МП), - релігієзнавець Ковальов
16:18
ЄС
У Європарламенті запідозрили угорського єврокомісара в упередженості щодо країн, які хочуть вступити в ЄС
16:06
OPINION
Агія Загребельська
Дещо про дефіцит зброї
16:03
Київ ялинка
Сині й жовті кульки, енергоощадні гірлянди й можливість зарядити гаджети: в Києві встановлять ялинку незламності
16:01
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
У Росатомі заявили про призначення нового "директора" окупованої ЗАЕС
15:59
Оновлено
У посольстві України в Мадриді пролунав вибух
У посольстві України в Мадриді пролунав вибух, є постраждалий
15:56
Динамо
"Динамо" розбило "Металіст" та наздогнало "Шахтар" в УПЛ
15:56
церква віра
Чернігівська міськрада ухвалила звернення щодо заборони Московського патріархату
15:39
корабель-електростанція
Турецька компанія веде переговори про постачання в Україну суден-електростанцій, – Nikkei Asia
15:30
Придушували рух опору та викрадали українців: на Херсонщині двом колаборантам з окупаційного "МВС" оголосили підозри
15:23
Угорщина
Єврокомісія рекомендувала заблокувати виділення Угорщині 7,5 млрд євро
15:20
Юлія Льовочкіна
Членкиня забороненої в Україні партії ОПЗЖ Льовочкіна вирішила скласти мандат нардепа
15:16
Сергій Наришкін
Глава російської розвідки закликав Польщу "до більш ретельного вивчення своєї історії" і застеріг від "анексії" українських земель
15:15
Віталій Портников
Цзян Цземінь вмирає на тлі протестів
15:13
Урсула фон дер Ляєн
ЄС з партнерами створить план конфіскації заморожених активів РФ на користь України, - Урсула фон дер Ляєн
15:12
обстріл Донеччина
Їдуть додому, попри обстріли. До Краматорська та Слов'янська повернулись близько 55 тисяч людей
15:07
поліція, злодій, наручники
У Києві чоловік повідомив про "замінування" Офісу президента через невдоволення відключеннями електроенергії
15:03
Олександр Усик виділив $50 тис. на генератори для лікарень
15:01
Ексклюзив
карта бойових дій
Карта бойових дій: 25-29 листопада. Бахмутську фортецю беруть у кліщі 
15:01
На Сумщині внаслідок обстрілів рашистів загинув підліток
14:50
На фото людина, яка користується мобільним телефоном
Єдина система дзвінка до екстрених служб: в Україні запрацює номер 112
14:50
Єнс Столтенберг
Перш ніж говорити про вступ України до НАТО, вона має перемогти Росію, - Столтенберг
14:34
Віталій Кім
Окупанти силоміць вивезли місцевих мешканців з Кінбурнської коси, - Кім
14:27
російський літак винищувач
Над Японським морем пролетіли китайські та, імовірно, російські літаки - у відповідь Японія та Південна Корея підняли в небо винищувачі
14:26
метро Берестейська
В київському метро можна зарядити телефони та інші гаджети, завдяки USB-зарядкам
14:24
Микола Олещук
Facebook заблокував допис командувача Повітряних сил ЗСУ через слова про "утилізацію російської нечисті"
14:19
Жозеп Боррель
ЄС передасть Україні ще 40 генераторів
14:10
на фото: газова плита
У низці міст Донеччини відновити газо- та електропостачання наразі неможливо, - ОВА
14:08
OPINION
Мирослава Барчук
Це другий фронт. Без жодного перебільшення
14:07
Ексклюзив
російські окупанти
Окупанти вивезли з лікарень Херсона навіть клізми, - Радуцький
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV