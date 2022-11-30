Про це йдеться на порталі Європейської служби зовнішніх дій.

"Високий представник Жозеп Боррель відвідає Польщу з 30 листопада по 2 грудня, щоб представляти Європейський Союз на щорічній Раді міністрів ОБСЄ в Лодзі в середу та четвер. У п’ятницю він також відвідає нещодавно розпочату Місію військової допомоги ЄС (EUMAM) Україні на військовому об’єкті Бжег поблизу Вроцлава", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Боррель візьме участь в організованому Україною паралельному заході "Спільні дії для припинення безкарності Росії та забезпечення правосуддя для жертв", присвяченому забезпеченню відповідальності за міжнародні воєнні злочини, скоєні Росією.

Пізніше глава дипломатії ЄС відвідає військовий навчальний майданчик нещодавно створеної Місії військової допомоги ЄС Україні (EUMAM Ukraine) у Бжегу. Зазначається, що він візьме участь у навчанні військовослужбовців української армії та виступить перед персоналом Місії та українськими воїнами.

15 листопада, Європейська Рада оголосила про запуск Місії військової допомоги Україні EUMAM Ukraine, аби продовжити підтримувати нашу країну у війні з Росією. Відомо, що місія EUMAM Ukraine діятиме на території країн-членів ЄС та матиме оперативний штаб у Брюсселі для забезпечення загальної координації на стратегічному рівні. Мандат місії спочатку триватиме два роки, а фінансовий орієнтир загальних витрат на цей період становитиме 106,7 млн євро.

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