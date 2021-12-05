Боррель пообіцяв, що ЄС твердо стоятиме за Україну в умовах загрози російської агресії

Про це він заявив у інтерв'ю La Repubblica.

За словами Борреля, Україна є партнером та союзником ЄС, тому вона може розраховувати на безумовну підтримку, коли їй загрожує російське вторгнення.

"Як ми говоримо в Брюсселі, я стурбований. Україна, безумовно, партнер і союзник. Тому ми її підтримуватимемо. США дуже ясно дали зрозуміти, що будь-який напад Росії не залишиться без наслідків. У нас буде зустріч наступного тижня в Брюсселі з представниками країн Східного партнерства і настане час наголосити на нашій рішучій підтримці України. Перед обличчям усіх непередбачених обставин ЄС твердо стоятиме за Україну", - запевнив Боррель.

Водночас він не назвав, до яких конкретно кроків вдастся ЄС.

"Це залежить від обставин. Чи можете ви уявити собі справжнє вторгнення, подібне до Криму? Я не знаю. Але ми маємо спробувати запобігти погіршенню ситуації. Я не можу сказати більше", - зазначив Боррель.

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