Боррель пообіцяв, що ЄС твердо стоятиме за Україну в умовах загрози російської агресії
Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що в умовах загрози російського вторгнення Євросоюз всіляко підтримуватиме Україну
Про це він заявив у інтерв'ю La Repubblica.
За словами Борреля, Україна є партнером та союзником ЄС, тому вона може розраховувати на безумовну підтримку, коли їй загрожує російське вторгнення.
"Як ми говоримо в Брюсселі, я стурбований. Україна, безумовно, партнер і союзник. Тому ми її підтримуватимемо. США дуже ясно дали зрозуміти, що будь-який напад Росії не залишиться без наслідків. У нас буде зустріч наступного тижня в Брюсселі з представниками країн Східного партнерства і настане час наголосити на нашій рішучій підтримці України. Перед обличчям усіх непередбачених обставин ЄС твердо стоятиме за Україну", - запевнив Боррель.
Водночас він не назвав, до яких конкретно кроків вдастся ЄС.
"Це залежить від обставин. Чи можете ви уявити собі справжнє вторгнення, подібне до Криму? Я не знаю. Але ми маємо спробувати запобігти погіршенню ситуації. Я не можу сказати більше", - зазначив Боррель.
- Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.
- Згодом, Politico оприлюднило знімки зі супутника, які свідчать про перекидання Росією військ і техніки до кордонів України.
- 20 листопада повідомлялося, що США закликали союзників у Європі негайно вжити заходів для стримування Росії від вторгнення до України.
- 4 грудня американська розвідка повідомила, що Росія планує на початку 2022 року вторгнення до України за участі 175 тис. військових.
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