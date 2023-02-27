Про це йдеться на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

"Китай представив свій "позиційний документ" про політичне врегулювання. Він не є мирним планом і здебільшого повторює відомі китайські позиції, частину з яких ми поділяємо, а частину – ні. Звичайно, ми його аналізуватимемо, але вже зараз зрозуміло, що ключовою проблемою є те, що він не відрізняє агресора від жертви, ставлячи сторони на рівний рівень", - зазначив Боррель.

Очільник європейської дипломатії вважає, що досягти миру можна на основі резолюції Генеральної асамблеї ООН та мирного плану президента України.