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Головна Світ Боррель про пропозиції Китаю щодо завершення війни в Україні: "Це не мирний план"

Боррель про пропозиції Китаю щодо завершення війни в Україні: "Це не мирний план"

27 лютого, 2023 понедiлок
10:45
Світ Жозеп Боррель

Верховний представник ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель розкритикував "мирний план" Китаю щодо припинення війни РФ проти України

Про це йдеться на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

"Китай представив свій "позиційний документ" про політичне врегулювання. Він не є мирним планом і здебільшого повторює відомі китайські позиції, частину з яких ми поділяємо, а частину – ні. Звичайно, ми його аналізуватимемо, але вже зараз зрозуміло, що ключовою проблемою є те, що він не відрізняє агресора від жертви, ставлячи сторони на рівний рівень", - зазначив Боррель.

Очільник європейської дипломатії вважає, що досягти миру можна на основі резолюції Генеральної асамблеї ООН та мирного плану президента України.

  • 23 лютого Генасамблея ООН переважною більшістю голосів підтримала резолюцію, висунуту Україною та її прихильниками, в якій наголошується на необхідності якнайшвидше досягти всеосяжного, справедливого та міцного миру.
Новини
Україна
Китай
ЄС
війна з Росією
Жозеп Боррель
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