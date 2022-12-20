Боррель закликав Іран припинити постачати зброю Росії

Про це він написав у твіттері.

Боррель під час зустрічі наголосив, що Іран повинен негайно припинити військову підтримку РФ та зупинити внутрішні репресії у себе в країні.

"Домовилися, що ми повинні тримати зв'язок відкритим і відновити Спільний всеосяжний план дій на основі Віденських переговорів", - написав Боррель.

17 грудня очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель назвав масований ракетний удар РФ по Україні терором і намаганням позбавити мирних жителів, медиків і екстрені служби води, електрики і опалення.