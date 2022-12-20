Боррель закликав Іран припинити постачати зброю Росії
Очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель під час зустрічі з іранським головою МЗС Хоссейном Амір-Абдуллахіаном закликав Тегеран припинити військову підтримку Москви
Про це він написав у твіттері.
Боррель під час зустрічі наголосив, що Іран повинен негайно припинити військову підтримку РФ та зупинити внутрішні репресії у себе в країні.
"Домовилися, що ми повинні тримати зв'язок відкритим і відновити Спільний всеосяжний план дій на основі Віденських переговорів", - написав Боррель.
- 17 грудня очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель назвав масований ракетний удар РФ по Україні терором і намаганням позбавити мирних жителів, медиків і екстрені служби води, електрики і опалення.
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