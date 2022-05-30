Боррель запевнив, що ЄС вже сьогодні вдасться домовитися про ембарго на російську нафту

Про це повідомляє Reuters.

"Вчора вдень відбулися переговори і вони продовжаться сьогодні вранці та протягом дня. Я думаю, сьогодні вдень ми зможемо запропонувати главам країн-членів угоду" - сказав Боррель.

Він висловив переконання, що позиція Угорщини та Словаччини, які вимагають для себе особливих умов, не завадять ухвалити рішення про ембарго.

"Ні, я так не думаю… Зрештою, угода буде укладена", - переконаний Боррель.

27 травня повідомлялося, що країни Євросоюзу обговорюють ембарго на постачання російської нафти, за винятком сировини, що постачається трубопроводом.

29 травня Єврокомісія запропонувала країнам-членам ЄС новий план з поступової відмови від постачання російської нафти.

Уряди Європейського Союзу 29 травня не змогли домовитися щодо ембарго на російську нафту.

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