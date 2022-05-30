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Головна Економіка Боррель запевнив, що ЄС вже сьогодні вдасться домовитися про ембарго на російську нафту

Боррель запевнив, що ЄС вже сьогодні вдасться домовитися про ембарго на російську нафту

30 травня, 2022 понедiлок
10:26
Економіка Жозеп Боррель

Верховний представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель висловив переконання, що 30 травня країни ЄС узгодять питання про ембарго на нафту з РФ

Про це повідомляє Reuters

"Вчора вдень відбулися переговори і вони продовжаться сьогодні вранці та протягом дня. Я думаю, сьогодні вдень ми зможемо запропонувати главам країн-членів угоду" - сказав Боррель. 

Він висловив переконання, що позиція Угорщини та Словаччини, які вимагають для себе особливих умов, не завадять ухвалити рішення про ембарго. 

"Ні, я так не думаю… Зрештою, угода буде укладена", - переконаний Боррель. 

  • 27 травня повідомлялося, що країни Євросоюзу обговорюють ембарго на постачання російської нафти, за винятком сировини, що постачається трубопроводом. 
  • 29 травня Єврокомісія запропонувала країнам-членам ЄС новий план з поступової відмови від постачання російської нафти. 
  • Уряди Європейського Союзу 29 травня не змогли домовитися щодо ембарго на російську нафту. 

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