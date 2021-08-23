Борщ тече в моїх венах, - Світоліна поділилась апетитним фото в Instagram
Українська тенісистка Еліна Світоліна поділилась світлиною з українського ресторану в Чикаго
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Instagram Світоліної.
Зараз Еліна Світоліна перебуває в американському Чикаго, де незабаром розпочне свій виступ на турнірі серії WTA 250. 26-річна українка скористалась нагодою і відвідала місцевий ресторан української кухні, де скуштувала борщ.
"Борщ тече в моїх венах", - написала під фото.
Фанати у коментарях відзначили, що Еліна Світоліна виглядає прекрасно, а борщ дуже апетитно.
- Нагадаємо, 31 липня Еліна Світоліна перемогла Олену Рибакіну з Казахстану в матчі за бронзову нагороду Олімпійських ігор у Токіо.
- 9 серпня українська тенісистка Еліна Світоліна повернулась у топ-5 рейтингу WTA.
- Але 20 серпня Еліна Світоліна покинула топ-5 кращих тенісисток світу у рейтингу WTA.
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