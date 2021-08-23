Борщ тече в моїх венах, - Світоліна поділилась апетитним фото в Instagram

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Instagram Світоліної.

Зараз Еліна Світоліна перебуває в американському Чикаго, де незабаром розпочне свій виступ на турнірі серії WTA 250. 26-річна українка скористалась нагодою і відвідала місцевий ресторан української кухні, де скуштувала борщ.

"Борщ тече в моїх венах", - написала під фото.



Фанати у коментарях відзначили, що Еліна Світоліна виглядає прекрасно, а борщ дуже апетитно.