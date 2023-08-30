"Бояться давати зброю": у Херсонській облраді розповіли, чому окупантам не вдалася примусова мобілізація мешканців ТОТ
Масової мобілізації на Херсонщині не відбувається через два фактори: страх окупантів перед реакцією населення і низький рівень паспортизації через тихий спротив людей
Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.
"Юридично окупанти не можуть проводити мобілізацію, якщо людина не отримала паспорт РФ, чому ми й казали від початку, що цей паспорт становить значну загрозу передусім для чоловіків призовного віку. Чому, на мій погляд, поки що немає масової мобілізації? По-перше, вони відчувають справжній настрій людей і бояться херсонцям давати зброю. А, по-друге, рівень паспортизації був дуже низьким через тихий спротив населення, люди з-під палки брали паспорти. Але це лише питання часу, коли вони проведуть таку примусову мобілізацію", – заявив Соболевський.
Представник облради розповів про випадки, коли мешканці Херсонщини, які отримали російські паспорти, потрапляли у полон окупантам на території РФ і не могли повернутися додому. Вони ризикують стати солдатами ворожої армії.
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Соболевський згадав і про "добровольчий батальйон імені Маргелова", який створили окупанти роком раніше: "Він використовується зараз виключно у пропагандистських цілях. За моєю інформацією, він не бере участь у бойових діях, тому що не укомплектований. Він бутафорський, на папері існує – певну кількість колаборантів набрали й змогли зробити картинку, але їх зовсім небагато і дуже сумнівна боєздатність і цих людей, і загалом, того "підрозділу".
- Раніше цього місяця представник ГУР Андрій Юсов повідомляв, що РФ щомісяця залучає у війну в Україні близько 20 тисяч осіб.
- У серпні ЦНС повідомляв, що близько 20 тисяч мобілізованих мешканців окупованої Горлівки загинули на війні в Україні.
- Інститут вивчення війни( ISW) повідомляє, що російське військове командування продовжує витрачати елітні підрозділи, зокрема частини ПДВ, спрямовуючи їх для захисту вразливих позицій на шляху українського контрнаступу.
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