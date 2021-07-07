Бойко та Тимошенко взяли участь у саміті до 100-річчя Комуністичної партії Китаю
Лідери "Батьківщини" та ОПЗЖ Юлія Тимошенко та Юрій Бойко взяли участь в форумі до 100-річчя Комуністичної партії Китаю
Про це повідомляє Радіо Свобода.
За повідомленням китайського ресурсу China.org.cn, Тимошенко наголосила, що "для досягнення мети сталого розвитку необхідний діалог".
"Китай за допомогою подальшої реалізації політики реформ і відкритості та розвитку ініціативи "Пояс і шлях" додасть імпульс економічному розвитку інших країн", – сказала Тимошенко.
Сайт ОПЗЖ цитує Бойка: "У нас є колосальні перспективи для збільшення присутності українських товарів на китайському ринку, але сьогоднішня влада цього не розуміє, про що свідчать провальні проєкти співпраці з Китаєм".
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