Бойові дії у Сєвєродонецьку нагадують боксерський поєдинок, - Згурець
Аналітик Defense Express Сергій Згурець розповів, що бойові дії у Сєвєродонецьку тривають. Українська армія завдає втрат російським військам. Є закріплення росіян у готелі "Мир" та намагання вести бойові дії у центральній частині міста
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Але місто утримується українськими захисниками. Ми реалізуємо концепцію активної оборони, яка передбачає завдання збитків ворогу та при необхідності вихід на запасні позиції, які вже підготовлені. Резерви у нас є. Вони можуть бути введені у дію за потребою. Генеральний штаб контролює ситуацію навколо Попасної, де ворог намагається рухатися у бік Бахмута та траси Лисичанськ - Бахмут, аби її перерізати вогнем, або силою", - наголосив Згурець.
Сергій Згурець також додав, що динаміка бойових дій швидка. Чітко визначити, яка зона за ким перебуває досить складно.
"Бойові дії у Сєвєродонецьку нагадують боксерський поєдинок. Кожен удар може бути болючим й вплинути на наслідки військової операції. Навіть, якщо місто перейде під контроль ворога на певний час, з точки зору оперативних завдань, це нічого не змінить у подальших діях. Тому що ми зможемо провести контрнаступ після того, як ми завдамо значних втрат противнику. Динаміка на полі бою майже, як на боксерському поєдинку", - відзначив Згурець.
- Керівник військово-цивільної адміністрації Сєверодонецька Олександр Стрюк заявив, що українські сили у місті перебувають в "складній оборонній позиції"
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