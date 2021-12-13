Бойові гранати, 2 тис. набоїв та тротил: СБУ викрила підпільний цех з виготовлення вибухівки поблизу Києва

Про це йдеться на сайті Служби безпеки.



Слідчі встановили, що протиправну діяльність організував місцевий житель, який вже був засуджений за виготовлення саморобної вибухівки. Він обладнав підпільну зброярню на території власного домоволодіння в одному з населених пунктів поблизу Києва.



За попередніми даними, готову продукцію зловмисник планував реалізувати через особисті зв’язки у кримінальних колах.







Під час обшуків за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили велику кількість тротилу та інших вибухонебезпечних речовин, компоненти для виготовлення саморобних вибухових пристроїв, бойові гранати із запалами, 10 одиниць вогнепальної зброї з глушниками, майже 2 тис. набоїв різного калібр, комплектуючі до вогнепальної зброї, станкове та спеціалізоване лабораторне обладнання.







У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України, зловмиснику планують повідомити про підозру у вчиненні злочину та обрати міру запобіжного заходу.

Нагадаємо, 12 листопада 2021 на Херсонщині прикордонники й СБУ затримали зловмисників, які везли з окупованого Криму вибухівку й холодну зброю.