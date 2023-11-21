Бойовики ХАМАС виготовляли ракети та зброю в мечеті Гази, - ЦАХАЛ

Про це повідомляє Times of Israel.

"Мечеть в районі Зейтун використовувалася як лабораторія для виготовлення зброї. Війська (Ізраїлю – ред.) заходять в мечеть, проводять сканування і переконуються, що там немає ніяких пасток. Вони заходять всередину мечеті та знаходять шахту тунелю... і сходи", - розповів речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі.

У підвалі, за словами Хагарі, військові знайшли "майстерню для виготовлення ракет".

"Терористи виготовляють ракети в мечеті. Використовують іслам і символи ісламу для створення терору", - заявив він.

За даними ЦАХАЛу, піхота, танки і сапери 36-ї дивізії наразі працюють над розгромом батальйону ХАМАС "Зейтун", що діє в однойменному районі міста Газа. В цьому районі точаться запеклі бої, оскільки бойовики діють групами від п'яти до 10 осіб.

Також у ЦАХАЛ повідомляють, що військовослужбовці 188-ї бронетанкової бригади захопили низку об'єктів ХАМАСу в Зейтуні, в тому числі офіс командира бригади ХАМАСу в місті Газа, а згодом знищили його.

The 36th Division troops also directed several airstrikes in Zeitoun against Hamas operatives, as well as located a rocket-making lab, weapons, explosive devices, a drone, and a tunnel inside a mosque in the neighborhood. (7/7) pic.twitter.com/pEHa09ZAYr — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 20, 2023