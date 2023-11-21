Бойовики ХАМАС виготовляли ракети та зброю в мечеті Гази, - ЦАХАЛ
Військовослужбовці 188-ї бронетанкової бригади ЦАХАЛу виявили лабораторію з виробництва ракет ХАМАС, зброю і вхід до тунелю всередині мечеті в районі Зейтун у місті Газа
Про це повідомляє Times of Israel.
"Мечеть в районі Зейтун використовувалася як лабораторія для виготовлення зброї. Війська (Ізраїлю – ред.) заходять в мечеть, проводять сканування і переконуються, що там немає ніяких пасток. Вони заходять всередину мечеті та знаходять шахту тунелю... і сходи", - розповів речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі.
У підвалі, за словами Хагарі, військові знайшли "майстерню для виготовлення ракет".
"Терористи виготовляють ракети в мечеті. Використовують іслам і символи ісламу для створення терору", - заявив він.
За даними ЦАХАЛу, піхота, танки і сапери 36-ї дивізії наразі працюють над розгромом батальйону ХАМАС "Зейтун", що діє в однойменному районі міста Газа. В цьому районі точаться запеклі бої, оскільки бойовики діють групами від п'яти до 10 осіб.
Також у ЦАХАЛ повідомляють, що військовослужбовці 188-ї бронетанкової бригади захопили низку об'єктів ХАМАСу в Зейтуні, в тому числі офіс командира бригади ХАМАСу в місті Газа, а згодом знищили його.
- Напередодні стало відомо, що Ізраїль і ХАМАС близькі до угоди за посередництва США, яка дозволить звільнити десятки жінок і дітей, утримуваних у заручниках у Газі в обмін на п'ятиденну паузу в бойових діях.
- 20 листопада США звинуватили ХАМАС у геноциді єврейського народу.
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