Брак овочесховищ призводить до подорожчання "борщового набору" взимку, – економіст

Про це експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів в ефірі програми "Агро:Експрес" на Еспресо.TV.



"Коли йдеться про динаміку цін на овочі та зокрема борщовий набір, треба розуміти, що великий обсяг таких овочів виробляється у домашніх домогосподарствах. І для їхнього зберігання в Україні катастрофічно бракує сховищ", – сказав він.



Відтак, навіть при достатньо великому врожаї з січня Україна стикається зі значним різким скороченням поставок продукції місцевого виробництва. Це відображається на ціновій динаміці.



"Ця продукція просто або згниває, або втрачає свій зовнішній вигляд", – пояснив Пендзин.



Нагадаємо, за даними Держстату ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в грудні зросли на 1,2%. Найбільше подорожчали яйця та овочі - на 10% і 9,1% відповідно. Також зросли ціни на сало, молоко, рис, хліб, яловичину, макарони, масло та інші продукти. А от фрукти, цукор, олія подешевшали на 3,9%-0,6%.



Загалом інфляція в Україні в 2021 році прискорилася до 10% порівняно з 5% в 2020-му.



