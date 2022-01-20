Брак овочесховищ призводить до подорожчання "борщового набору" взимку, – економіст
Через брак овочесховищ у зимовий період поставки овочів на внутрішній ринок України зменшуються, що провокує їхнє подорожчання
Про це експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів в ефірі програми "Агро:Експрес" на Еспресо.TV.
"Коли йдеться про динаміку цін на овочі та зокрема борщовий набір, треба розуміти, що великий обсяг таких овочів виробляється у домашніх домогосподарствах. І для їхнього зберігання в Україні катастрофічно бракує сховищ", – сказав він.
Відтак, навіть при достатньо великому врожаї з січня Україна стикається зі значним різким скороченням поставок продукції місцевого виробництва. Це відображається на ціновій динаміці.
"Ця продукція просто або згниває, або втрачає свій зовнішній вигляд", – пояснив Пендзин.
Нагадаємо, за даними Держстату ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в грудні зросли на 1,2%. Найбільше подорожчали яйця та овочі - на 10% і 9,1% відповідно. Також зросли ціни на сало, молоко, рис, хліб, яловичину, макарони, масло та інші продукти. А от фрукти, цукор, олія подешевшали на 3,9%-0,6%.
Загалом інфляція в Україні в 2021 році прискорилася до 10% порівняно з 5% в 2020-му.
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