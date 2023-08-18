Про це повідомляє Служба безпеки України.

Мова йде про контракт на поставку українській армії мін на загальну суму майже 270 млн грн.

За даними слідства, до оборудки причетні керівники трьох приватних компаній, які отримали замовлення від Міністерства оборони на виробництво артилерійських боєприпасів.

Фото: СБУ

Відповідно до документів, підприємці мали відвантажити бойові засоби ураження до лютого 2022 року, однак, до цього строку компанії поставили до Міноборони лише частину замовлених мін, які до того ж виявилися бракованими через використання в них неякісного пороху.

Під час випробувань одержаних артилерійських мін фахівці оборонного відомства виявили, що їх неможливо застосовувати в бойових умовах, це могло вивести з ладу саме артозброєння.

Після цього браковану партію боєприпасів повернули компаніям-виробникам, щоб вони виправили виявлені недоліки. Утім підприємці не усунули технічних несправностей і не поставили українським захисникам жодної одиниці боєприпасів згідно з держзамовленням.

На підставі зібраних доказів двом керівникам компаній повідомлено про підозру за шахрайство, вчинене у великих розмірах (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України). Підозрюваним загрожує до 8 років тюрми.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.