Про це повідомили в telegram-каналі Офісу Генерального прокурора.

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора складено повідомлення про підозру семи громадянам України у державній зраді, а також участі у не передбачених законом збройних формуваннях та нападі на підприємства (ч. 1 ст. 111 (в ред. 2014 року), ч. 2 ст. 111, ч. 3, 4 ст. 260 КК України)", - йдеться у дописі.

Повідомляється, що шестеро громадян України на чолі з "міністром внутрішніх справ ДНР" - колишнім заступником начальника управління - начальника відділу боротьби з торгівлею управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУ МВС України в Донецькій області, в умовах воєнного стану перейшли на бік ворога.

"Вони брали участь у складі не передбачених законами України воєнізованих формувань. У травні 2022 року у складі "спецпідрозділу КАСКАД МВС ДНР" вони здійснювали штурм заводу Азовсталь, який оборонявся військовослужбовцями Збройних Сил України, а також керували захопленням їх у полон", - повідомляє Генпрокуратура.

29 жовтня працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру заступниці директора ліцею №25 міста Житомира.

31 жовтня стало відомо, що поліція розпочала 12 кримінальних проваджень за фактом співпраці освітян з окупантами на Харківщині.

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