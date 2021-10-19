Брат загиблого мера Кривого Рогу Павлова помер від отруєння алкоголем, - Нацполіція
У поліції повідомили, що смерть Андрія Павлова, брата загиблого мера Кривого Рогу, настала внаслідок отруєння алкоголем
Про це передає пресслужба поліції.
Згідно з офіційним висновком судово-медичної експертизи смерть Павлова настала внаслідок токсичної дії спиртів, випадкового отруєння алкоголем.
- Нагадаємо, у 15 серпня 2021 року загинув мер Кривого Рогу Костянтин Павлов. Його виявили застреленим на веранді власного будинку в селі Вільне. Поруч із ним лежав карабін "Сайга".
- У понеділок, 18 жовтня, у Кривому розі знайшли мертвим 46-річного Андрія Павлова - брата загиблого раніше мера Костянтина Павлова.
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