Брати Клички отримають нагороду за мужність від дюссельдорфської організації Heinrich Heine Kreis
Мера Києва Віталія Кличка та його брата Володимира нагородять за громадянську мужність від дюссельдорфської організації Heinrich Heine Kreis
Про це інформує у твіттері посольство Німеччини в Україні.
Сьогодні, 17 жовтня, посольство написало про переможців Heinrich Heine Kreis.
"Мер Києва Віталій Кличко та його брат Володимир отримають цьогорічну нагороду за громадянську мужність від дюссельдорфської організації Heinrich Heine Kreis. Премія €25 тис. призначена для підтримки транспортування гуманітарної допомоги з Дюссельдорфа до Києва", - йдеться у повідомленні.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.06
Купівля 40.06Продаж 40.83
-
EUR
Купівля 38.37Продаж 39.43
- Актуальне
- Важливе