Про це інформує у твіттері посольство Німеччини в Україні.

Сьогодні, 17 жовтня, посольство написало про переможців Heinrich Heine Kreis.

"Мер Києва Віталій Кличко та його брат Володимир отримають цьогорічну нагороду за громадянську мужність від дюссельдорфської організації Heinrich Heine Kreis. Премія €25 тис. призначена для підтримки транспортування гуманітарної допомоги з Дюссельдорфа до Києва", - йдеться у повідомленні.

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